Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones

Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 13 de diciembre de 2025

Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, sábado 13 de diciembre de 2025, y descubre si tu cupón coincide con la combinación ganadora del sorteo.

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoyAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy sábado 13 de diciembre de 2025.

En el sorteo de la Bonoloto hay que seleccionar seis números en total, que vayan desde el 1 al 49, para combinarlos entre sí. El coste de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro.

El sorteo permite la opción de jugar hasta 8 combinaciones de 6 números cada una al mismo tiempo (sencilla) o de más números que se correspondan con otras apuestas.

El sorteo de la Bonoloto se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo se celebró en 1988 y no se ha modificado mucho desde entonces, sin contar el añadido del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 13 de diciembre de 2025

Comprobar La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 13 de diciembre de 2025

Sorteos ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once

Comprobar ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy sábado 13 de diciembre de 2025

Comprobar décimo de hoy sábado 13 de diciembre, en directo
Lotería Nacional

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 13 de diciembre, en directo

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy
Lotería Nacional

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 13 de diciembre de 2025

Varios agraciados celebran el la administración de La Lagunilla, 66 , el segundo premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad
LOTERÍA DE NAVIDAD

¿Es mejor comprar lotería en grupo? Ventajas y riesgos de participar en peñas en la Lotería de Navidad 2025

Compra tu décimo de Lotería de Navidad en grupo tiene muchas ventajas, ya que tienes que lidiar con menos costes. Sin embargo, pueden surgir diversos malentendidos entre los miembros de tu peña.

Este es el reintegro más repetido del Gordo de la Lotería de Navidad
Lotería de Navidad 2025

Este es el reintegro más repetido del Gordo de la Lotería de Navidad

Conoce los números más afortunados del sorteo de la Lotería de Navidad 2025.

Varias personas hacen cola frente a la administración de lotería Doña Manolita, en Madrid

Dónde han caído el bote de 17 millones de euros del Euromillones, el de 600.000 euros de la Bonoloto, y los premios del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 12 de diciembre

Resultado Eurojackpot de la ONCE

Resultado Eurojackpot: Comprobar número hoy viernes 12 de diciembre de 2025

Euromillones

Euromillones: Resultado de hoy viernes 12 de diciembre de 2025

Publicidad