ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy domingo 14 de diciembre de 2025 en directo

En breves instantes podrás comprobar el número del Sueldazo y Super Once de hoy, domingo 14 de diciembre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado de los sorteos de la ONCE y descubrir si tu número ha sido premiado.

Sueldazo de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 14 de diciembre de 2025 ha sido el X de la serie X.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Cada sábado y domingo puedes ganar 5.000 euros mensuales durante 20 años con el Sueldazo de la ONCE y 300.000 euros al contado. Si juegas 2 euros, puedes optar al sueldazo de 2.000 euros durante 10 años de los 4 segundos premios que se reparten. El sorteo permite ganar premios de 1ª categoría y de 2ª con opción a reclamarlos en un plazo de 30 días naturales. La 2º categoría puede acumularse en la 1ª y 2ª del próximo sorteo en un total de 240.000 euros si nadie ha comprado el número ganador. Para poder ganar el bote final del Sueldazo, el sorteo escoge 5 cifras de 100.000 números distintos y un número de serie, del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 14 de diciembre de 2025 es X.

El Super Once es un sorteo que se celebra diariamente de lunes a domingo. Para participar tendrás que elegir entre 5 y 11 números de la matriz compuesta por un total de 80 números, siendo el orden de éstos indiferente. La cantidad a repartir entre los ganadores puede variar entre los números que se acierten y la cantidad abonada por apuesta en una combinación ganadora de 20 números. Cada apuesta registrada con el valor de 1€ te da la posibilidad de ganar el premio de un millón de euros al acertar los 11 números de la combinación. Cada día, el Super Once celebra tres sorteos diarios: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. El cupón que está en juego en el Super Once tiene que registrarse con un mínimo de 5 combinaciones distintas y un máximo de 11.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del domingo 14 de diciembre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

