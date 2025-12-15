EuroDreams
EuroDreams: Resultado de hoy lunes 15 de diciembre de 2025
Consulta los números premiados del sorteo del EuroDreams de hoy, lunes 15 de diciembre de 2025 y comprueba el resultado del sorteo de hoy.
En breves instantes podrás comprobar el número del Eurodreams de hoy, domingo 14 de diciembre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo del Eurodreams y descubrir si tu número ha sido premiado.
El sorteo de EuroDreams se celebra en nueve países de Europa semanalmente, cada lunes y jueves.Para participar debes elegir 6 números del 1 al 40 de la 1ª matriz y un número del 1 al 5 de la 2ª matriz, que es el número dream (sueño).
A los acertantes del número dream o sueño, sin tener en cuenta el resto de premios, se les abonará el reintegro. El precio por apuesta en el sorteo del EuroDreams es de 2,50 €.Para ganar en el EuroDreams se puede participar en tres categorías distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 2,50 € cada apuesta.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
