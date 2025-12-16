Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Euromillones

Resultado Euromillones: Comprobar número hoy martes 16 de diciembre de 2025

Comprueba tu número de Euromillones de hoy, martes 16 de diciembre de 2025, en el que podrás ganar un bote de 17.000.000 euros.

Euromillones

EuromillonesAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En unos minutos podrás conocer el resultado de Euromillones de hoy, martes 16 de diciembre de 2025. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de Euromillones que cuenta con un bote de 17.000.000 euros.

Para ganar el bote de Euromillones tendrás que acertar todos los números. Debes seleccionar 5 números en cada una de tus apuestas, entre el número 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Al ganador que consiga acertar todos los números más una estrella se le adjudicará un 3,95% del total destinado al premio. Aquellos que solo acierten los números sin contar las dos estrellas, pueden ganar un 0,92% del bote de Euromillones. Si ese mismo día no hay ningún acertante, la cantidad en juego pasaría a sumarse al bote del próximo sorteo.

Cada martes y viernes se celebra el sorteo de Euromillones. Además de España, el sorteo se celebra en el resto de Europa en Francia, Austria, Irlanda, Portugal, Bélgica, Suiza, Reino Unido y Luxemburgo.

El bote máximo del sorteo de Euromillones es de 190 millones de euros. Si se celebran cuatro sorteos sin ningún ganador del bote final, el premio acumulado hasta el momento pasaría a los acertantes de la siguiente categoría premiada.

De todo lo que se recauda en el sorteo de Euromillones, el 50% del total va destinado a los premios. Al pasar un día del sorteo sin ganar el primer premio, esa misma cantidad aumenta el bote del sorteo del día siguiente.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Euromillones

Resultado Euromillones: Comprobar número hoy martes 16 de diciembre de 2025

Cupón Diario y Super Once

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy martes 16 de diciembre de 2025

Loteria de Navidad 2024 décimos

Ganar el Gordo ya no basta: el premio de la Lotería de Navidad no alcanza para comprar una casa en las grandes ciudades

Peñas de Lotería de Navidad
Lotería de Navidad 2025

Participa en una peña y aumenta tus posibilidades de ganar la Lotería de Navidad 2025

Claves para elegir un número ganador con significado
Lotería de Navidad 2025

Lotería de Navidad 2025: claves para elegir un número ganador con significado

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde han caído los premios de la Bonoloto, Primitiva, Eurodreams y ONCE de hoy, lunes 15 de diciembre

Consulta los números premiados en los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Primitiva y Eurodreams este lunes 15 de diciembre y dónde han sido validados.

EuroDreams
EuroDreams

Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy lunes 15 de diciembre de 2025

El EuroDreams de hoy, lunes 15 de diciembre de 2025, premiado con 20.000 euros al mes durante 30 años, ha agraciado al número y al dream 4.

Cupón Diario y Super Once

ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy lunes 15 de diciembre de 2025

Sorteo Bonoloto: Comprobar número y resultado

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 15 de diciembre de 2025

La Lotería Primitiva

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy lunes 15 de diciembre de 2025

Publicidad