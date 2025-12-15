Dónde han caído los premios de la Bonoloto, Primitiva, Eurodreams y ONCE de hoy, lunes 15 de diciembre

Este lunes 15 de diciembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Primitiva y Eurodreams. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 15 de diciembre de 2025 ha sido para el número 03 13 17 27 29 48 , siendo el número complementario el 20 y el reintegro el 9.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 900.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 17 de GIJÓN (Asturias), situada en Avda. de Portugal, 60.

Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, lunes 15 de diciembre de 2025 ha sido para el número 08 14 25 27 31 36, siendo el número complementario el 39 y el reintegro el 1. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 61.500.000 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 61.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 6 de COSLADA (Madrid), situada en Avda. de Berlín, 8 L-4; en el Despacho Receptor nº 39.030 de PALOS DE LA FRONTERA (Huelva), situado en Cristóbal Colón, 22 y en el nº 67.400 de ICOD DE LOS VINOS (Santa Cruz de Tenerife), situado en Príncipes de España, 77.

Eurodreams

Los números premiados del sorteo de EuroDreams de este lunes 15 de diciembre son los siguientes: 08 22 23 31 39 40 Además, el 'dream', es el 4.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0). Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 30.000 euros al mes durante 30 años.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 15 de diciembre de 2025 es el 74902. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 18 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE. El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 15 de diciembre de 2025 es 05 11 14 15 16 22 27 28 29 30 31 34 43 50 62 68 72 78 81 82.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.