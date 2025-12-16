Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Ganar el Gordo ya no basta: el premio de la Lotería de Navidad no alcanza para comprar una casa en las grandes ciudades

El precio de la vivienda ha subido casi un 50% desde 2011 mientras el premio del Gordo sigue siendo el mismo, lo que limita su capacidad para acceder a una casa en las grandes capitales.

Loteria de Navidad 2024 décimos

Ni ganando la Lotería: en algunas ciudades ya no alcanza para comprar una vivienda | Europa Press

Víctor Briegas
Publicado:

¿Con ganar el Gordo de la Lotería de Navidad puedes comprarte una casa? Cada vez es más difícil. Aunque el premio sigue repartiendo 400.000 euros por décimo, el encarecimiento de la vivienda ha cambiado por completo el panorama. Desde 2011, el precio medio de la vivienda en España ha aumentado casi un 50%, mientras que el importe del premio permanece congelado. El resultado es claro: en varias grandes ciudades, ni siquiera el mayor premio del sorteo permite comprar un piso.

Fue en 2011 cuando el Gordo alcanzó por primera vez los cuatro millones de euros a la serie. Entonces, muchos premiados podían permitirse comprar una vivienda sin necesidad de hipoteca. Hoy, catorce años después, el premio es el mismo, pero el poder adquisitivo ha caído en picado. Tras pasar por Hacienda, al ganador le quedan unos 328.000 euros, una cantidad que no da posibilidad para comprar una vivienda en cinco grandes capitales: San Sebastián, Madrid, Palma de Mallorca, Barcelona y Bilbao.

En Madrid, hace más de una década el premio permitía adquirir un piso medio de unos 90 metros cuadrados y aún sobraba dinero. "Daba para el piso principal, una plaza de garaje y hasta para cambiar el coche", recuerdan algunos. Hoy, con esa misma cantidad, comprar una vivienda completa resulta prácticamente imposible sin endeudarse.

En San Sebastián, la situación ya era complicada entonces y ahora directamente se ha vuelto inalcanzable. “No se puede comprar un piso hoy en día”, reconoce un vecino. En otras ciudades como Barcelona o Baleares, el escenario es similar: precios disparados que han dejado atrás al premio más famoso, el de la Lotería de Navidad.

Por eso, desde el sector de las administraciones de lotería reclaman una actualización del importe del décimo, que actualmente cuesta 20 euros. Proponen elevarlo a 25 euros para que el premio recupere parte de su capacidad real. Aseguran que "ganar el Gordo ya no alcanza" para cumplir el sueño de una vivienda.

Aun así, nadie renuncia a la ilusión. "Si toca, bienvenido sea", dicen muchos. Aunque ahora, más que para comprar una casa, el Gordo sirve para tapar agujeros, pagar deudas o asegurar un colchón económico. Porque la suerte, como el mercado inmobiliario, ya no es lo que era.

