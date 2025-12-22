VÍDEO: Así han cantado el Gordo de la Lotería de Navidad 2025 los niños de San Ildefonso

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los niños de San Ildefonso han cantado el primer premio de la Lotería de Navidad a las 10:44 horas de la mañana.

Alejandro Lorente
Actualizado:
Publicado:

El Gordo de la Lotería de Navidad 2025 ha sido el 79432. Ha salido muy temprano, sobre las 10:44 horas de la mañana, los niños de San Ildefonso han cantado el primer premio de la Lotería de Navidad, que reparte 400.000 euros por décimo, es decir, por cada euro jugado, se pueden obtener 20.000 euros. En su mayoría este premio se ha repartido en La Bañeza (León), La Pola de Gordón (León), Villablino (León) y Madrid, entre otros.

Un día plagado de anécdotas y felicidad

Este lunes 22 de diciembre es un día de alegría y felicidad. La Lotería de Navidad 2025 reparte millones y millones de euros en premios.

En 2024, una de las niñas de San Ildefonso, cantó un supuesto Gordo por error minutos después de que saliera el auténtico.

La joven cantó cuatro millones de euros a otro décimo, lo cual no puede ser posible ya que tan sólo existe un primer premio.

El encargado de comprobar los números corrigió inmediatamente a la niña que rectificó y cantó mil euros al premio.

El error más grande

En 1987, se registró lo que podría considerarse como el error más destacado en la historia televisada de la Lotería de Navidad. Una niña cometió un desliz al cantar el número agraciado con el Gordo. Don Felipe, funcionario de Loterías, la recriminó en directo: "Pero niña, ¿qué has cantado?". El revuelo en el Salón Nacional de Loterías fue enrome, obligando a la Presidencia del sorteo a realizar una corrección inmediata.

Recuerdos emotivos

En contraste con otros momentos, el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad de 2022 nos brindó uno de los episodios más emotivos de la historia del sorteo. Los niños de la Residencia Internado de San Ildefonso que cantaron el premio 'Gordo' protagonizaron una conmovedora acción al expresarse con ternura mutua.

Después de comprobar que el número había sido agraciado, Alonso Dávalos y Ángel Durán se acercaron a la mesa presidencial para mostrar las bolas, momento en el cual uno de los pequeños, visiblemente nervioso y emocionado, expresó su cariño a su compañero, diciendo "Te quiero".

Comprobar número de la Lotería de Navidad

22 DIC

