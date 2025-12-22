Cuánto dinero toca en el Tercer Premio de la Lotería de Navidad 2025

El 90693 ha sido el número agraciado con el Tercer Premio de la Lotería de Navidad 2025, uno de los grandes premios que más ha tardado en salir, pero que ha dejado millones de euros en la mayoría de la geografía española.

Este es el dinero que llevas si ganas el tercer premio de la Lotería de Navidad 2025

Este tercer premio reparte 50.000 euros por décimo y 500.000 euros la serie, un gran pellizco para cualquiera de las personas que ostenten uno de esos ansiados y esperados décimos.

Hacienda apenas 'interviene'

También hay que tener en cuenta que al estar dotado con 50.000 euros, los ganadores recibirán de forma íntegra los primeros 40.000, y como es a partir de esa cantidad cuando entra Hacienda, de los restantes 10.000 se aplica una retención del 20%, por lo que seguirán quedando 8.000 euros netos limpios.

El tercer premio cae en casi toda España

En cuanto a las localidades premiadas, este Tercer Premio de la Lotería de Navidad 2025 ha sido uno de los más repartidos que se recuerdan, hasta cuatro hojas de PDF completamente repletas con las localidades y ciudades ganadoras: Andalucía (Granada, Málaga, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla), Comunidad de Madrid (Madrid capital, Alcalá de Henares, Collado Villalba y San Lorenzo de El Escorial), Cataluña (Barcelona, Sant Boi de Llobregat, El Prat de Llobregat, Girona, Cadaqués, Terrassa y Monistrol de Montserrat), Comunidad Valenciana (Alicante, Benidorm, Torrevieja, Gandia, Alzira, Manises, Mislata, Alaquàs y Benisanó), Castilla y León (León, Zamora, Benavente, Quiruelas de Vidriales, Salamanca, Palencia, Valladolid y Arroyo de la Encomienda), Galicia (A Coruña, Vigo, Ribadeo, Cuntis, A Illa de Arousa, O Porriño y Lugo), País Vasco (Bilbao, Igorre, Zumaia, Arrasate/Mondragón y Vitoria-Gasteiz), Canarias (Santa Cruz de Tenerife, Granadilla de Abona, Yaiza, Icod de los Vinos, San Cristóbal de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria), Islas Baleares (Palma, Cala d'Or, Port d'Alcúdia y Consell), además de otras localidades de Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Murcia y Cantabria

¿Y los cuartos y quintos premios?

En el Sorteo Extraordinario de Navidad no nos debemos de olvidar de que también se reparten dos cuartos premios que se poseen con 20.000 euros el décimo (200.000 euros la serie) y ocho quintos premios de 6.000 euros al décimo (60.000 euros la serie).

Dónde y hasta cuándo se pueden cobrar los décimos

A partir de las 18:00 del 22 de diciembre cuando concluyen las comprobaciones oficiales, ya es posible reclamar lo que te ha tocado. El plazo para hacerlo no es eterno, ya que el máximo para cobrar los décimos es tres meses desde el día siguiente al sorteo. Por lo tanto, para la edición de 2025, puedes cobrar hasta el 22 de marzo de 2026.

La pedrea

Muchas veces nos olvidamos de ellos, pero podrían ser la alegría de muchos. Son los premios de menor valor de la Lotería de ellos. Aquí nos topamos con la pedrea que ostenta 100 euros por décimo. Además, están las aproximaciones al 1º, al 2º y al 3º premio, cuentan con premios de 2.000 euros,1.250 euros y 960 euros al décimo respetivamente.

Asimismo, tenemos las centenas y las terminaciones gozan de 100 € el décimo. Por último, está el reintegro, con el que te puedes reembolsar el coste del décimo: unos 20 euros.

¿Cuándo nació el sorteo?

El sorteo lleva más de 200 años de historia. En concreto, nació en 1812 y fue creado por el ministro del Consejo y Cámara de Indias, Ciriaco González Carvajal. El objetivo era recaudar más dinero sin necesidad de subir los impuestos. Hay que tener en cuenta que en aquellos años, Napoleón, quería conquistar Europa. Con la excusa de llegar a Portugal, atravesó España hasta llegar a Madrid. De esta manera, se podía hacer frente a gastos militares.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.