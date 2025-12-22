Cuánto dinero toca en el Segundo Premio de la Lotería de Navidad 2025

Tan solo 13 minutos han hecho falta desde que ha comenzado el sorteo para que saliese del bombo el segundo premio de la Lotería de Navidad 2025. Ha sido el 70048, el primero en salir de todos los premios que se reparten en el Teatro Real de Madrid.

La expectación ha sido enorme, ya que es el más esperado después de El Gordo por la cantidad que ofrece. En total, reparte 1.250.000 euros a la serie y 125.000 euros al décimo, y promete cambiar la vida de aquellos afortunados que tengan el décimo ganador.

¿Cómo se cobra el segundo premio?

En el caso de ser uno de los agraciados, el cobro dependerá de la cantidad que te toque. En función el número de décimos o participaciones jugadas, el premio variará:

Premios de hasta 2.000 euros : se pueden cobrar directamente en cualquier administración de Loterías.

: se pueden cobrar directamente en cualquier administración de Loterías. Premios superiores a 2.000 euros, como es el caso del segundo premio: deben cobrarse en entidades bancarias colaboradoras con Loterías y Apuestas del Estado.

Para ello será necesario presentar el décimo premiado y un documento de identidad. Si el premio es compartido, conviene dejar constancia de los beneficiarios antes del cobro para evitar problemas fiscales.

¿Cuánto es el segundo premio?

El Segundo Premio de la Lotería de Navidad 2025 ofrece 125.000.000 euros por serie completa y 125.000 euros por décimo. Recordamos que según la normativa vigente, los premios superiores a 40.000 euros están sujetos a un impuesto del 20% sobre la cantidad ganadora.

En este caso, de los 125.000 euros por décimo 40.000 euros están exentos de impuestos, por lo que 85.000 euros están sujetos al impuesto del 20%. Esto significa que Hacienda retiene 17.000 euros, dejando un premio neto de 108.000 euros por décimo.

Puedes seguir el sorteo a través de la web de www.antena3noticias.com. Además puedes comprobar si tus décimos han sido premiados en el localizador de décimos de Antena3 Noticias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com