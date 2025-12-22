Cuánto dinero toca en los cuartos premios de la Lotería de Navidad 2025

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 vuelve a repartir ilusión por toda España. Aunque el foco suele ponerse en el Gordo, muchos jugadores también esperan con entusiasmo los cuartos premios, que cada año dejan miles de agraciados repartidos por distintas ciudades. A continuación, te explicamos cuánto dinero toca exactamente si tu número resulta premiado con uno de ellos.

78477, el primer Cuarto Premio de la Lotería de Navidad 2025

45 minutos después de empezar el sorteo ha salido el primer Cuarto Premio de la Lotería de la Navidad, que ha sido el 78477, y ha caído en las localidades de Cazorla (Jaén), en Getafe, Badalona, San Lorenzo del Escorial, Burgos, Lleida, Olot, Madrid, Segovia, Toledo, Alaquás (Valencia), Mislata (Valencia) y en Valencia capital.

25508, el segundo cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025

Pasadas las 12:35 horas ha salido el Segundo Cuarto Premio de la Lotería de Navidad que ha sido el 25.508, y otorga 20.000 euros al décimo.

¿Cuánto dinero se gana con un cuarto premio?

En la Lotería de Navidad sólo se reparten dos cuartos premios, cada uno dotado con 200.000 euros por serie. Esto significa que cada décimo premiado recibe 20.000 euros. Al tratarse de una cantidad inferior al mínimo fijado para aplicar retenciones (40.000 euros por décimo), el premio se cobra íntegro, sin ningún tipo de descuento ni impuesto. De este modo, los afortunados reciben la totalidad de los 20.000 euros por cada décimo.

¿Qué se puede hacer con 20.000 euros?

Aunque no alcanza las cifras del Gordo, un cuarto premio supone un impulso económico más que notable, especialmente en fechas navideñas. Los 20.000 euros pueden servir para afrontar gastos pendientes, realizar una escapada, hacer una pequeña reforma en el hogar, cambiar de coche o simplemente disfrutar de unas Navidades más holgadas.

En muchos casos, estos premios llegan en forma de participaciones compartidas entre familiares, amigos o compañeros de trabajo, lo que multiplica la alegría de repartir la suerte.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.