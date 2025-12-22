Cuánto dinero toca en el Gordo de la Lotería de Navidad 2025

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ha vuelto a convertir el 22 de diciembre en una de las fechas más esperadas del año. Como cada edición, millones de personas en toda España están pendientes del reparto de premios, especialmente del más deseado: el Gordo, que ha sido para el 79432.

El 79432 se ha convertido hoy en el número 'más bonito' del sorteo de Navidad 2025 porque ha sido el primer premio. Este año, a diferencia del interior, la suerte ha estado repartida: Ha caído en La Bañeza, Villablino y La Pola de Gordón, en León, y a la administración 246 de la calle Ricardo Ortiz de Madrid.

Los premios del Sorteo de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde este lunes 22 de diciembre por la tarde, una vez que finalicen las verificaciones de los números ganadores y el plazo se extenderá hasta el 23 de marzo de 2026. Como el 'Gordo' tiene un importe superior a 2.000 euros se cobrará en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.

¿Cuánto es el Gordo de la Lotería de Navidad?

El Gordo de Navidad 2025 mantiene la estructura clásica de premios. El primer premio reparte cuatro millones de euros a la serie, lo que significa que cada décimo premiado con el número ganador recibirá 400.000 euros.

Es la cifra más alta del sorteo y continúa siendo el gran objetivo de los jugadores, que suelen adquirir sus décimos meses antes del evento para asegurar combinaciones, números tradicionales o aquellos que consideran especiales. Aunque la cantidad bruta resulta muy atractiva, es importante recordar que la tributación afecta al cobro, ya que Hacienda aplica un impuesto específico a los premios de la lotería.

Del importe total del Gordo, los primeros 40.000 euros están exentos de impuestos. Sobre el resto se aplica una retención del 20 %. Esto significa que, de los 400.000 euros brutos del décimo, el ganador recibirá aproximadamente 328.000 euros netos. Es una cifra que sigue representando un cambio de vida para muchos y que convierte este premio en uno de los más codiciados del país.

