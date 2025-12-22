Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería de Navidad 2025

Cuánto dinero toca en el Gordo de la Lotería de Navidad 2025

Este año, Loterías y Apuestas del Estado prevé repartir 2.772 millones de euros entre los más de 190 millones de décimos emitidos, estableciendo un nuevo récord histórico en el sorteo de la Lotería de Navidad 2025.

Dinero premios Loter&iacute;a Navidad

Dinero premios Lotería NavidadAntena 3 Noticias

Publicidad

Adrián Ballesteros | Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ha vuelto a convertir el 22 de diciembre en una de las fechas más esperadas del año. Como cada edición, millones de personas en toda España están pendientes del reparto de premios, especialmente del más deseado: el Gordo, que ha sido para el 79432.

El 79432 se ha convertido hoy en el número 'más bonito' del sorteo de Navidad 2025 porque ha sido el primer premio. Este año, a diferencia del interior, la suerte ha estado repartida: Ha caído en La Bañeza, Villablino y La Pola de Gordón, en León, y a la administración 246 de la calle Ricardo Ortiz de Madrid.

Los premios del Sorteo de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde este lunes 22 de diciembre por la tarde, una vez que finalicen las verificaciones de los números ganadores y el plazo se extenderá hasta el 23 de marzo de 2026. Como el 'Gordo' tiene un importe superior a 2.000 euros se cobrará en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.

¿Cuánto es el Gordo de la Lotería de Navidad?

El Gordo de Navidad 2025 mantiene la estructura clásica de premios. El primer premio reparte cuatro millones de euros a la serie, lo que significa que cada décimo premiado con el número ganador recibirá 400.000 euros.

Es la cifra más alta del sorteo y continúa siendo el gran objetivo de los jugadores, que suelen adquirir sus décimos meses antes del evento para asegurar combinaciones, números tradicionales o aquellos que consideran especiales. Aunque la cantidad bruta resulta muy atractiva, es importante recordar que la tributación afecta al cobro, ya que Hacienda aplica un impuesto específico a los premios de la lotería.

Del importe total del Gordo, los primeros 40.000 euros están exentos de impuestos. Sobre el resto se aplica una retención del 20 %. Esto significa que, de los 400.000 euros brutos del décimo, el ganador recibirá aproximadamente 328.000 euros netos. Es una cifra que sigue representando un cambio de vida para muchos y que convierte este premio en uno de los más codiciados del país.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Comprobar número de la Lotería de Navidad

22 DIC

Publicidad

Loterías

Décimos de la Lotería

Estos son los motivos que hacen inválido un décimo de la Lotería de Navidad 2025

Dona parte de tu ganancia de la Lotería de Navidad a causas benéficas

Cómo donar parte de tus ganancias de la Lotería de Navidad 2025 a causas benéficas

Imagen de un meme del sorteo de la Lotería de Navidad en el año 2022

Los mejores memes del sorteo de la Lotería de Navidad 2025

Imagen del Sorteo de Lotería de Navidad
Lotería de Navidad

Un bar de Milagros, una localidad de 400 habitantes, reparte un quinto premio

Los Gemelos de Alicante
Lotería de Navidad 2025

'Los Gemelos de Alicante' se disfrazan de los niños de San Ildefonso, pero no consiguen cantar 'El Gordo': "Están un poco verdes"

Imagen de un décimo en una administración
Lotería de Navidad

Lotería de Navidad 2025: diferencias entre fracción, décimo, serie y billete

La fracción, el décimo, la serie y el billete son elementos fundamentales para entender cómo funciona el Sorteo de la Lotería de Navidad.

Cómo comprar décimos de la Lotería de Navidad 2025 online de forma segura
Lotería de Navidad 2025

Dónde y cuándo puedo cobrar mi premio de la Lotería de Navidad 2025

En este día tan especial que se celebra el Sorteo Extraordinario de Navidad, son muchos los que están pendientes de saber si tienen la suerte de que su número salga premiado. Por ello, es necesario saber como se podrán cobrar los décimos en caso de que te toque.

Llegan los bombos para el Sorteo Extraordinario de Navidad al Teatro Real de Madrid

Estas son las diferencias entre el reintegro, terminaciones y aproximaciones de la Lotería de Navidad 2025

Qué hacer si he perdido mi décimo de la Lotería de Navidad 2025

Qué hacer si me toca El Gordo de la Lotería de Navidad 2025 pero he perdido mi décimo o participación

VÍDEO: Así han cantado el Gordo de la Lotería de Navidad 2025 los niños de San Ildefonso

VÍDEO: Así han cantado el Gordo de la Lotería de Navidad 2025 los niños de San Ildefonso

Publicidad