Secándose el sudor, bebiendo agua y nervioso: así estaba Piero, el niño que ha cantado el primer cuarto premio

A las 9:00 horas de la mañana, ha comenzado el esperado Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. Precisamente, a esa hora se han rellenado los dos bombos. En el primer bombo, y el más grande, se han introducido las bolas con los números que van desde 00000 al 99999, con las distintas combinaciones posibles de cinco dígitos.

En el segundo bombo, el bombo de los premios, se han introducido un total de 1.807 bolas, que son el número de premios que se otorgan. Entre esos premios destacan 'El Gordo' o primer premio, el segundo premio, el tercer premio, dos cuartos premios y ocho quintos premios, además de las 1.794 pedreas.

El segundo premio no ha tardado en llegar: tan solo 10 minutos después del comienzo del sorteo, el 70.048 ha salido ostentando 125.000 euros, es decir, 1.250 euros la serie.

Ese primer premio lo han cantado los niños de la primera tabla. En concreto, lo han cantado Ángel Abaga Elebiyo y Samanta Fuster Jordao.

Piero Rai y Alisce Ríos han cantado el primer cuarto premio

Posteriormente, la segunda tabla del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha sido completada por Alisce Ríos González y Piero Rai Chávez Huaroto. Ambos están encarando su cuarto alambre.

Al poco de comenzar, Alisce Ríos y Piero Rai han cantado el primer cuarto premio del Sorteo. Se trata del 78.477, que reparte 200.000 euros a la serie y 20.000 al décimo. Ha caído a las 9:52 horas, en el séptimo alambre de la segunda tabla.

Precisamente, el número 78.477 ha caído en varios puntos de España: en Badalona, Cazorla, Girona, Vizcaya, Getafe, Madrid, Mislata, San Lorenzo del Escorial, Segovia, Toledo y Valencia.

Ambos fueron protagonistas durante el Sorteo del pasado año al cantar 'El Gordo'

Durante el transcurso de la segunda tabla, Piero estaba visiblemente nervioso. Se le ha podido observar bebiendo agua, entre aplausos del público, y secándose el sudor de la frente.

Tanto Alisce como Piero están acostumbrados a entregar premios. Durante el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad del pasado año, ambos cantaron 'el Gordo'. Esos cuatro millones que han caído íntegramente en Logroño salieron cerca de las 11:30 horas y tiñeron de alegría la atmósfera de todos aquellos que se han llevado un pico de este gran premio.

Una señora preocupada por los nervios de Piero

Esos nervios de Piero se han transmitido al público. Una señora que se encontraba entre el público del Teatro Real ha asegurado que lo estaba "pasando realmente mal por el niño". El niño está teniendo algún contratiempo a la hora de cantar los números, fruto de los nervios.

En el patio de butacas son muchos los que han detallado que cada vez que hay un silencio demasiado largo o la bola no le entra en el alambre, lo viven con "mucha angustia".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.