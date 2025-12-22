Cuánto dinero toca en los quintos premios de la Lotería de Navidad 2025

En estos momentos se está celebrando en el Teatro Real de Madrid, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, que reparte un total de 2.772 millones de euros en premios y que ilusiona miles de españoles.

Este año, el sorteo presenta una novedad, el aumento de las series a 198, lo que implica más billetes y, por tanto, más oportunidades de ganar para los que participan. El gordo es el premio más esperado, sin embargo otro de ellos son los ocho quintos premios, que reparten un total de 60.000 millones de euros. Cada décimo agraciado recibirá 6.000 euros.

Una de las características de estos premios es su amplia distribución geográfica, ya que al ser ocho números hay más opciones de que te toque ese "pellizco" íntegro. El año pasado, los quintos premios se repartieron varias regiones de España como Madrid, Cataluña, Andalucía y las Islas Canarias, entre otras.

A diferencia del primer, segundo y tercer premio, los ganadores de un quinto premio tienen una ventaja. Al ser considerado un premio "menor" (por ser inferior a 40.000 euros), el importe de 6.000 euros por décimo se recibe íntegro, sin tener que pagar el impuesto del 20% que impone Hacienda.

Los quintos premios de 2025

Aún quedan por salir cuatro de los ocho Quintos Premios que reparten 6.000 euros por décimo. De momento los que han caído han sido:

1. 23.112: Ha caído mayoritariamente en Andorra (Teruel).

2. 60.649: Vendido en su mayoría en Almería, Málaga y Pontevedra.

3. 77.715: Repartido en numerosas localidades, principalmente en Burgos y Zaragoza.

4. 25.412: Ha caído sobre todo en Málaga y en Madrid.

5. 61.366: Vendido casi en su totalidad en Madrid.

6. 94.273: Sexto Quinto Premio, vendido en su mayoría en Monzón. También ha caído en Torrejón de Ardoz y Alcañiz.

Los quintos premios de 2024

El año pasado, los ocho quintos premios que repartieron 6.000 euros por décimo fueron:

1. 37.876: Cayó íntegramente en Elche a las 09:16 horas.

2. 72.853: Repartido en Chella, Valencia y otras localidades.

3. 74.778: Salió a las 11:00 horas repartido en numerosas localidades.

4. 45.456: Premiado sobre todo en Las Palmas de Gran Canaria a las 11:21 horas.

5. 45.225: Cayó íntegramente en la Gran Vía de Madrid a las 12:05 horas.

6. 97.345: Sexto quinto premio, también en Madrid a las 12:23 horas.

7. 75.143: Cantado a las 12:43 horas, ubicado en Madrid en el barrio de La Latina, entre otros.

8. 60.622: El último quinto premio, anunciado a las 13:20 horas con los agraciados principalmente en Madrid, Barcelona y la localidad toledana de Esquivas.

Puedes seguir el sorteo en directo a través de la página web www.antena3noticias.com. Además, puedes comprobar los décimos utilizando el localizador de números de Antena3 Noticias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.co