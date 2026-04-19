El Gordo de Villamanín envuelto en una denuncia

Ha sido una única denuncia la que no deja cerrar esta polémica historia en Villamanín. "No se vayan, que esto aún no ha acabado", comenta con gracia Inmaculada, una de las vecinas afectadas.

En este caso no se ha denunciado a la Comisión de Festejos de Villamanín. La denuncia pertenece a una persona que asegura que en diciembre robaron en el interior de su vehículo. "La denuncia no es contra la comisión ni contra ninguno de los miembros de la comisión. Es contra la persona que haya cometido el robo. Por lo tanto, estamos muy tranquilos con ese procedimiento", señala Antonio Gómez Gallardo, abogado de la Comisión de Festejos Villamanín.

La persona denunciante señalaba que le habían robado diferentes pertenencias. "Asegura que le robaron enseres personales como el móvil, la cartera y también 5 o 6 papeletas del Gordo de Villamanín. Sí que es cierto que si esa denuncia prospera o si hubiese algún tipo de responsabilidad civil, nunca penal, los miembros de la comisión tendrían que afrontar el importe de esos premios porque es el convenio que se firmó. Pero nos parece que tiene poco recorrido porque los premios caducaban a los 3 meses y la comisión tuvo conocimiento de esta denuncia transcurridos los 3 meses", asegura Gómez.

Lo cierto es que el Gordo de este pueblo ha estado envuelto en polémica tras polémica. "Había seis personas que no estaban de acuerdo con el trato. ¿Qué necesidad tienes de denunciar una cosa, cuando ya te van a dar el 90% del premio? Tienes que reclamar el otro 10% y puede ser que lo pierdas", señala Ezequiel, uno de los afectados.

Cada una de las participaciones suponía aproximadamente 6.000 euros menos. Todos los que han aceptado el acuerdo han recibido ya el dinero.

"Sobre la existencia de otras denuncias o acciones legales, sobre aquellas personas afirmaban que se reservaban las acciones legales para cuando lo consideraran oportuno; no tenemos noticias todavía. Los tiempos judiciales son muy largos y puede que pasen muchos meses antes de que sepamos nada. En todo caso, si llegase a ocurrir algo, los miembros de la comisión lo tendrán que afrontar personalmente y el resto de premiados no se verán afectados. Aquellos que ya han firmado, ya han cobrado, por lo tanto la cosa ha terminado", afirma Gómez.

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