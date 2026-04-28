Dónde han caído el bote de 26 millones del Euromillones y los premios de la ONCE y Bonoloto de hoy, martes 28 de abril de 2026

Este martes 28 de abril han celebrado los sorteos de Euromillones, Bonoloto y ONCE. A continuación, podrás consultar las combinaciones ganadoras de cada sorteo y los municipios en los que han caído los premios.

Bonoloto

El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, martes 28 de abril de 2026 es el 04, 17, 33, 40, 45 y 47, siendo el número complementario el 19 y el reintegro el 6.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 64.670 de SALAMANCA, situado en Avenida de Portugal, 126-130 y en la Administración de Loterías Nº 1 de TOLOSA (Gipuzkoa), situada en Rondilla, 7.

Euromillones

El Euromillones de hoy, martes 28 de abril de 2026, con un bote de 26.000.000 euros, ha agraciado al número 26, 29, 41, 46 y 47, siendo las estrellas el 08 y 09.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 40 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 1 de AMOREBIETA (Bizkaia), situada en Carmen, 1.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 28 de abril de 2026 es el 1449. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 1 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

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