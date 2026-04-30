Horario y dónde ver el Sorteo del Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE del domingo 3 de mayo 2026

El Día de la Madre es una jornada muy especial que cada año reúne regalos, planes en familia y mucho amor. Si quieres sorprender a tu madre este día, en vez de recurrir a lo de siempre, puedes optar por una experiencia diferente o incluso probar suerte con el Sorteo del Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE.

¡Una idea! Este domingo 3 de mayo puedes comprar este cupón y escribirle una carta diciéndole lo mucho que la quieres. Imagina la sonrisa en su rostro al recibir tus palabras, llenas de cariño y sinceridad. Además, no hace falta esperar a una ocasión especial para recordarle lo importante que es para ti, pero si lo haces el Día de la Madre seguro que lo agradece más aún.

Horario del Sorteo del Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE

El sorteo tendrá lugar el domingo 3 de mayo de 2026 y podrás ver la retransmisión entre las 21:15 y las 21:35 horas. Recuerda que podrás comprar el cupón del Día de la Madre de la ONCE hasta ese mismo día a las 21:00 horas.

Podrás seguirlo en directo en la web de Antena 3 Noticias y comprobar así si tienes uno de los grandes premios.

¿Qué premios reparte el Sorteo del Cupón Extra del Día de la Madre de la ONCE?

Este sorteo extraordinario pone en juego más de un millón de premios en total, lo que te da muchas opciones de ganar. Si quieres colaborar con la ONCE y optar a alguno de estos premios, compra un cupón por 5 euros y prueba suerte. Estos son los premios que reparte:

1 premio de 17.000.000 euros a las cinco cifras y serie .

. 99 premios de 40.000 euros a las cinco cifras.

900 premios de 1.500 euros a las cuatro últimas cifras.

9.000 premios de 100 euros a las tres últimas cifras.

90.000 premios de 10 euros a las dos últimas cifras.

900.000 premios de 5 euros a la última cifra.

Puedes comprar el cupón del Día de la Madre de la ONCE en cualquier punto de venta autorizado o en la web de JuegosONCE. En este caso, solo necesitas acceder con tu DNI y contraseña, o registrarte si es tu primera vez. Si has resultado premiado, ellos te ingresan la cantidad automáticamente en tu cuenta de JuegosONCE.

Por último, en el Cupón Extra Día de la Madre de la ONCE 2026, todos los premios inferiores a 40.000 euros están libres de impuestos. Si el premio supera esa cifra, se aplicará una retención del 20% solo a la cantidad que exceda los 40.000 euros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.