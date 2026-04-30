Horario y dónde ver el Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la Lotería Nacional del domingo 3 de mayo 2026

Este sorteo extraordinario, que coincide con una jornada tan especial, se ha convertido en una cita esperada para quienes buscan sorprender con un detalle diferente… y quién sabe si también con un golpe de suerte.

El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre tendrá lugar este domingo 3 de mayo de 2026, coincidiendo con la celebración de esta fecha tan señalada. Como es tradición, el evento se desarrollará en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y comenzará a las 21:00 horas.

Para seguirlo en directo puedes entrar en la web de Antena 3 Noticias donde te contaremos el minuto a minuto de todo lo que pase en el sorteo. Así podrás conocer si has sido uno de los premiados en directo. No te olvides de comprobar todos los décimos por si tienes un número ganador.

Premios del Sorteo del Día de la Madre: una de las grandes citas del año

Uno de los grandes atractivos de este sorteo es, sin duda, la cuantía de sus premios. En total, se reparten más de 100 millones de euros, lo que lo sitúa entre los sorteos más destacados del calendario de la Lotería Nacional.

El premio más llamativo es el Premio Especial de 15 millones de euros, destinado a una única fracción, lo que lo convierte en uno de los más deseados.

destinado a una única fracción, lo que lo convierte en uno de los más deseados. A este se suman el primer premio de 1.300.000 euros por serie (130.000 euros al décimo) y el segundo premio de 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo).

Pero más allá de los grandes premios, el sorteo cuenta con una amplia variedad de recompensas menores, como aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros. Estos últimos permiten, en muchos casos, recuperar al menos el importe jugado, aumentando así las probabilidades de obtener algún tipo de premio.

Dónde comprar tu décimo y cómo comprobar si ha tocado

El precio de cada décimo es de 15 euros.

A la hora de elegir número, cada persona sigue sus propias preferencias: desde fechas importantes hasta combinaciones al azar o números que simplemente llaman la atención.

Actualmente, además de los puntos de venta habituales, es posible adquirir décimos de forma online, una opción cada vez más utilizada por su comodidad y seguridad. Esto permite participar en el sorteo sin necesidad de desplazarse y con la tranquilidad de tener el décimo bien custodiado.

El Sorteo Extraordinario del Día de la Madre es mucho más que una oportunidad de ganar dinero. Es una tradición que añade un punto de emoción a una fecha ya de por sí especial. Compartir ese momento, comentar los números o simplemente fantasear con lo que podría tocar forma parte del encanto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.