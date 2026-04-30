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Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 30 de abril de 2026

Consulta los números premiados del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 30 de abril de 2026 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 11.400.000 euros.

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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 30 de abril de 2026. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados de La Primitiva que cuenta con un bote de 11.400.000 euros.

El sorteo de La Primitiva es administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar un número de seis cifras. La Primitiva ofrece la posibilidad de seleccionar hasta 8 combinaciones distintas o una combinación con más números distintos.

Por cada importe abonado se pueden escoger cualquier número que vaya desde el 1 hasta el 49. Será necesario escoger un número complementario y un número para el reintegro, que se seleccionan en un bombo distinto con los números del 0 al 9.

Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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