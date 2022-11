Historias reales que inspiraron los anuncios de la Lotería de Navidad

Hay anuncios que ya no son simples campañas publicitarias, sino que pasan a convertirse en una tradición, como ocurre en Navidad con los spot de la lotería Nacional, como los de Campofrío o el de las burbujas de Freixenet. Te contamos algunas curiosidades de los anuncios de la Lotería de Navidad.

El mítico 'Campana sobre campana', 'Pero mira como beben', o 'Mi burrito sabanero' son las canciones que suenan y marcan la Navidad cada año. Algo que también hace de esta época algo inconfundible es el anuncio de la Lotería Nacional, el de las burbujas de Freixenet o el de Campofrío. Se trata de campañas publicitarias que nos trasladan inmediatamente a la Navidad.

La realidad que sobrepasa la ficción

Es típico encontrar un anuncio de Navidad que represente la historia de un comercio público que reparte entre sus clientes el premio del Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad. En 2004 esta historia fue real. Ocurrió en Jaén y te lo contamos.

Hablamos de Juan Antonio, más conocido por 'El perolillas', un panadero que en el año 2004 repartió entre sus clientes, nada más y nada menos que 180 millones de euros. A cada uno de sus clientes a los que les vendía el pan, les daba un décimo para jugar en el Sorteo de Navidad de aquel año. Resulta que el Gordo dejó 900 boletos premiados. Una historia de anuncio y que esos vecinos no olvidarán jamás.

Sorteo Extraordinario de Navidad

Si todavía no has comprado tu décimo para el Sorteo Extraordinario de Navidad del próximo 22 de diciembre no esperes más porque, cuando menos lo esperas, el día llega. ¿Y si tu número resulta ser el afortunado con el Gordo de Navidad este año? Comprar un décimo de la Lotería de Navidad es muy sencillo, tan solo debes dirigirte a una Administración de Lotería o comprarlo en internet.