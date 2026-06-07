Gordo Primitiva
Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 07 de junio de 2026
Comprueba tu número del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 07 de junio de 2026, en el que podrás ganar un bote de 8.500.000 euros.
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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 07 de junio de 2026con un bote de 8.500.000 euros.
Loterías y Apuestas del Estado administra el sorteo del Gordo de La Primitiva. En caso de querer jugar en el sorteo del Gordo, se debe apostar a 5 números distintos del 1 al 54, en pronósticos, y solo un número clave del 0 al 9.
Además, si eres uno de los acertantes del número clave, independientemente del resto de premios, tendrás derecho al reintegro. Cada apuesta del sorteo de El Gordo de La Primitiva cuesta 1,50 €.
El sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra semanalmente cada domingo a partir de las 21:30 h (hora peninsular) desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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