EuroDreams
EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy lunes 22 de septiembre de 2025
Comprueba el resultado del EuroDreams de hoy, lunes 22 de septiembre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy.
Estamos a la espera de conocer el resultado del Eurodreams de hoy, domingo 21 de septiembre de 2025. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo del Eurodreams de hoy.
El sorteo de EuroDreams se celebra semanalmente, cada lunes y jueves en toda Europa. En este sorteo participan 9 países: Bélgica, Irlanda, Austria, Portugal, España, Reino Unido, Francia, Irlanda, Luxemburgo y SuizaEs necesario elegir seis cifras comprendidas entre el 1 y el 40 de la categoría pronósticos, y un solo número del 1 al 5 de la categoría número dream (o sueño).
El reintegro se te abonará en caso de acertar el número dream o sueño, sin tener en cuenta el resto de los premios en juego. Cada una de las apuestas del sorteo del EuroDreams tiene un precio de 2,50 €.Se puede participar en el sorteo del EuroDreams a través de las apuestas de Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas. Cada apuesta representa el importe de 2,50 €.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
