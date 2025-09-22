Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

EuroDreams

EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy lunes 22 de septiembre de 2025

Comprueba el resultado del EuroDreams de hoy, lunes 22 de septiembre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy.

EuroDreams

EuroDreamsAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del Eurodreams de hoy, domingo 21 de septiembre de 2025. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo del Eurodreams de hoy.

El sorteo de EuroDreams se celebra semanalmente, cada lunes y jueves en toda Europa. En este sorteo participan 9 países: Bélgica, Irlanda, Austria, Portugal, España, Reino Unido, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Suiza

Es necesario elegir seis cifras comprendidas entre el 1 y el 40 de la categoría pronósticos, y un solo número del 1 al 5 de la categoría número dream (o sueño).

El reintegro se te abonará en caso de acertar el número dream o sueño, sin tener en cuenta el resto de los premios en juego. Cada una de las apuestas del sorteo del EuroDreams tiene un precio de 2,50 €.

Se puede participar en el sorteo del EuroDreams a través de las apuestas de Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas. Cada apuesta representa el importe de 2,50 €.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

EuroDreams

EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy lunes 22 de septiembre de 2025

La Lotería Primitiva

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 22 de septiembre de 2025

Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 22 de septiembre de 2025

Comprobar ONCE hoy: Resultado del Cupón diario y Super Once
ONCE

ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy lunes 22 de septiembre de 2025

Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.
Loterías

Dónde han caído los premios de la Bonoloto, el Gordo de la Primitiva y la ONCE de hoy, domingo 21 de septiembre

Sorteos ONCE: Sueldazo y Super ONCE
ONCE

Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy domingo 21 de septiembre de 2025

Comprueba los resultados de los sorteos de la ONCE del Sueldazo y Super Once de hoy, domingo 21 de septiembre de 2025.

Gordo Primitiva: Comprobar número del sorteo de hoy
Gordo Primitiva

Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 21 de septiembre de 2025

El resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 21 de septiembre de 2025 con un bote de euros ha agraciado al número 04, 16, 33, 41 y 48 y la clave el 1.

La Bonoloto de hoy

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 21 de septiembre de 2025

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído los botes de La Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 20 de septiembre

Sorteos ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once

Comprobar ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy sábado 20 de septiembre de 2025

Publicidad