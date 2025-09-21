Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy domingo 21 de septiembre de 2025

Estamos a la espera de conocer los resultados de los sorteos de la ONCE del Sueldazo y Super Once de hoy domingo 21 de septiembre de 2025. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE hoy.

Sueldazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 21 de septiembre de 2025 ha agraciado la serie X del número X que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado. Los números del X que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

El sorteo del Sueldazo de la ONCE se celebra cada jueves y domingo y reparte hasta 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000€ al contado. Además de los premios repartidos, hay un total de 4 segundos premios con 4 sueldos de 2.000 euros cada uno durante 10 años. Puedes acumular premios de 1ª y 2ª categoría en un mismo cupón con un plazo de 30 días naturales para reclamarlo. En el caso de que no haya ningún comprador o ganador de la 2ª categoría, la ONCE puede aumentar los premios de 1ª y 2ª categoría del Sueldazo en 240.000 euros. Las distintas combinaciones se eligen de 100.000 números distintos y un número de serie que vaya del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 21 de septiembre de 2025 es X.

El Super Once es un sorteo que se celebra diariamente de lunes a domingo. Para participar tendrás que elegir entre 5 y 11 números de la matriz compuesta por un total de 80 números, siendo el orden de éstos indiferente. El sorteo del Super Once de la ONCE selecciona 20 números ganadores y varía el premio dependiendo de la cantidad abonada por apuesta y los números acertados. Cada apuesta registrada con el valor de 1€ te da la posibilidad de ganar el premio de un millón de euros al acertar los 11 números de la combinación. Puedes optar al bote final hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Puedes hacer tu apuesta en el sorteo en 7 combinaciones distintas: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números al día y sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del domingo 21 de septiembre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||nuestro canal de WhatsApp]] y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com