Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 22 de septiembre de 2025

La Bonoloto de hoy, lunes 22 de septiembre de 2025, con un bote de 1.300.000 euros, ha agraciado al número 08, 10, 13, 27, 36 y 49, siendo el número complementario el 15 y el reintegro el 4.

Bonoloto

BonolotoAntena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

El ganador de la Bonoloto de hoy, lunes 22 de septiembre de 2025 ha sido para el número 08, 10, 13, 27, 36 y 49, siendo el número complementario el 15 y el reintegro el 4. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.300.000euros.

Para poder participar en el sorteo de La Bonoloto, tendrás que escoger seis números distintos entre el 1 y el 49. Para jugar en el sorteo de La Bonoloto es necesario apostar 1 euro, que se corresponde con la suma de dos apuestas de 0,50 euros.

Puedes jugar a la Bonoloto de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal.

La Bonoloto es un sorteo que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988. A pesar de los años, se ha mantenido prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

