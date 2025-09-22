Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 22 de septiembre de 2025

El ganador de la Bonoloto de hoy, lunes 22 de septiembre de 2025 ha sido para el número 08, 10, 13, 27, 36 y 49, siendo el número complementario el 15 y el reintegro el 4. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.300.000euros.

Para poder participar en el sorteo de La Bonoloto, tendrás que escoger seis números distintos entre el 1 y el 49. Para jugar en el sorteo de La Bonoloto es necesario apostar 1 euro, que se corresponde con la suma de dos apuestas de 0,50 euros.

Puedes jugar a la Bonoloto de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal.

La Bonoloto es un sorteo que se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. El primer sorteo de la Bonoloto data de 1988. A pesar de los años, se ha mantenido prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

