Dónde han caído el bote de 120 millones de Eurojackpot y los premios de la Bonoloto, Euromillones y la ONCE de hoy viernes 19 de septiembre

Este viernes 19 de septiembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 46 18 27 32 45 41. Complementario: 44. Reintegro: 6.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 700.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 3 de Esplugues de Llobregat (Barcelona), situada en Verge de la Mercè, 46.

Eurojackpot

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 19 de septiembre, no han aparecido acertantes de primera categoría. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

Para el martes, 23 de septiembre de 2025, el bote del Eurojackpot es de: 120.000.000 euros. En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 19 de septiembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 20 de septiembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 euros. El precio unitario de la combinación es de un euro por sorteo.

EuroMillones

En el sorteo de Euro Millones viernes día 19 de septiembre de 2025, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 26 - 32 - 42 - 08 - 10 Estrellas: 09 - 12

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En España existen dos boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0) que han sido validados en las Administraciones de Loterías nº 341 y 420, ambas de Madrid.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 64 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 3 de Carcaixent (Valencia), situada en Cándido Hernández, 20.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com