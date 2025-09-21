Dónde han caído los premios de la Bonoloto, el Gordo de la Primitiva y la ONCE de hoy, domingo 21 de septiembre

Este domingo 21 de septiembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto y el Gordo de la Primitiva. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 21 de septiembre de 2025 ha agraciado al número 02 04 21 30 38 49, siendo el número complementario el 13 y el reintegro el 7.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.300.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 300 de MADRID, situada en Camino Viejo de Leganés, 115.

El Gordo

Los números premiados en el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 21 de septiembre de 2025 han sido los siguientes: 04 16 33 41 48. Su número clave ha sido el 1.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 5.300.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5+0) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 451 de MADRID, situada en Mota del Cuervo, 17.

Sueldazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 21 de septiembre de 2025 ha agraciado la serie 79596 del número 004 que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado. Los números del X que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 16286 Serie: 046

Número: 20298 Serie: 029

Número: 25051 Serie: 022

Número: 90215 Serie: 041

El bote final del sorteo del Sueldazo reparte 5.000 euros mensuales para 20 años y un máximo de 300.000 euros al contado. El segundo premio del sorteo son 4 sueldazos de 2.000 euros durante 10 años al jugar un importe de 2 euros. El sorteo permite ganar premios de 1ª categoría y de 2ª con opción a reclamarlos en un plazo de 30 días naturales. En el caso de que no haya ningún comprador o ganador de la 2ª categoría, la ONCE puede aumentar los premios de 1ª y 2ª categoría del Sueldazo en 240.000 euros. Para poder ganar el bote final del Sueldazo, el sorteo escoge 5 cifras de 100.000 números distintos y un número de serie, del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 21 de septiembre de 2025 es 02, 08, 15, 16, 18, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 39, 43, 50, 54, 61, 67, 76, 77 y 79.

En el sorteo del Super 11, celebrado el domingo 21 de septiembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El lunes, 15 de septiembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

