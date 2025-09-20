Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Dónde han caído los botes de La Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 20 de septiembre

Consulta los números premiados en los sorteos de Primitiva, Bonoloto, Lotería Nacional y ONCE de este sábado 20 de septiembre y dónde han sido validados.

Este sábado 20 de septiembre de 2025 se han celebrado los sorteos de La Primitiva, Bonoloto y Super Once. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado del sorteo de La Bonoloto de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025 es el 07, 09, 12, 34, 38 y 39, siendo el número complementario el 31 y el reintegro el 0. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.000.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Vallirana (Barcelona), situada en Major, 548.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 4 de Parla (Madrid), situada en Jericó, 2 esquina Olivo.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025 es 20, 32, 34, 35, 38 y 39, siendo el número complementario el 43 y el reintegro el 0. El número premiado en el sorteo del Joker es el 3 375 423 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 2.700.000,00 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 11 de Burgos, situada en Vitoria, 184 y en la nº 1 de Rivas-VaciaMadrid (Madrid), situada en C.C. Santa Mónica, L-12 Aloe, 14.

ONCE

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 20 de septiembre de 2025 es 01, 02, 03, 04, 08, 10, 12, 13, 22, 25, 29, 34, 41, 43,45, 65, 72, 76, 77 y 78.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El domingo, 21 de septiembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

