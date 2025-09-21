Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo 21 de septiembre de 2025

Comprueba el resultado del sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 21 de septiembre de 2025 con el que podrás ganar un bote de 4.900.000 euros.

Gordo Primitiva: Comprobar n&uacute;mero del sorteo de hoy

Gordo Primitiva: Comprobar número del sorteo de hoy

Publicado:
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 21 de septiembre de 2025 con un bote de 4.900.000 euros. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy.

La administración de el sorteo Gordo de La Primitiva pertenece a Loterías y Apuestas del Estado. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar 5 números que vayan del 1 al 54 de la 1ª matriz (pronósticos) y solo un número del 0 al 9 de la 2ª matriz (número clave).

El reintegro se te abonará en caso de acertar el número clave, sin tener en cuenta el resto de los premios en juego. El coste por apuesta en el sorteo de El Gordo de La Primitiva es de 1,50 €.

La participación en el sorteo del Gordo de La Primitiva se hace efectiva de tres formas distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 1,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Gordo de la Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

