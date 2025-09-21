Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 21 de septiembre de 2025

En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, domingo 21 de septiembre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 1.000.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

Dentro del sorteo de La Bonoloto, para que se registre la participación hay que elegir seis números distintos que vayan entre el 1 y el 49. El coste de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el mínimo es de dos apuestas, por lo que el precio asciende a 1 euro.

Puedes jugar a la Bonoloto de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal.

Puedes jugar a la Bonoloto desde el lunes hasta el sábado todas las semanas. El primer sorteo data de 1988 y desde entonces la Bonoloto ha sufrido pocos cambios, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy, a excepción de la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

