Lotería de Navidad 2025

Estos son los números de la Lotería de Navidad 2025 que tienen reintegro

Consulta los reintegros que han sido premiados en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

Reintegros de la Loter&iacute;a

Reintegros de la Lotería Pixabay

Alejandro Lorente
Publicado:

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es famoso por sus grandes premios, como el 'Gordo', el segundo y el tercer premio, pero también por los reintegros, que muchas veces pasan desapercibidos. Este premio permite recuperar el importe exacto del décimo jugado, devolviendo la ilusión a millones de jugadores que no logran acceder a las grandes categorías de premios.

¿Qué es el reintegro?

El reintegro se otorga a los números cuyo último dígito coincida con el de el "Gordo". Cada décimo premiado recibe 20 euros, que es exactamente lo que cuesta un décimo. Por ejemplo, si el número ganador del primer premio es el 12345, todos los décimos terminados en 5 obtendrán el reintegro.

Además, existen otros reintegros adicionales que se determinan por las bolas extraídas al final del sorteo, lo que aumenta las probabilidades de recuperar lo jugado.

En total, hay 9.999 números premiados con el reintegro en cada sorteo, lo que representa una de las formas más comunes de ser premiado. Aunque no es un gran premio, muchos jugadores consideran esta recompensa como una pequeña victoria, ya que les permite seguir soñando y participar en futuros sorteos sin pérdidas económicas.

Los números de la Lotería de Navidad 2025 que tienen reintegro

"El Gordo" del sorteo de Lotería de Navidad 2025 ha sido el X. Por ello, todos los décimos acabados en X tendrán reintegro en este sorteo. Esto quiere decir que se recuperará el importe jugado. Si has jugado 20 euros, ganarás 20.

También, podrás obtener importantes cantidades de dinero si las terminaciones de tu número coinciden con las de los décimos premiados. Si tu número termina en XX, coincidiendo con "El Gordo", obtendrás 100 euros. Y si coinciden las tres últimas cifras de tu décimo con las de "El Gordo", es decir, XXX, también ganarás 100 euros.

Además, los números anterior y posterior al "Gordo" tienen un premio de 2.000 euros al décimo. Por ello, si tienes el X o el X obtendrás una gran cifra de dinero.

El segundo premio pertenece al número X, premiado con 200.000 por décimo. Si tu número es el anterior (X) o el posterior (X) ganarás 1.250 euros al décimo.

El tercer premio ha sido para el número X, premiado con 50.000 euros al décimo. Si tu número es el anterior (X) o el posterior (X) ganarás 960 euros por décimo.

Por otro lado, si tu décimo coincide con las dos últimas cifras del Primer, Segundo o Tercer Premio ganarás 100 euros por décimo. Estas terminaciones son los números XX, XX y XX.

También, si tu décimo coincide con las tres primeras cifras del Primer, Segundo, Tercer o Cuartos Premios, obtendrás 100 euros por décimo. Por lo que, si tu número empieza por XXX, XXX, XXX, XXX o XXX ganarás este premio.

Si con el reintegro y las terminaciones no has conseguido obtener nada de dinero, aún tienes la posibilidad de la pedrea, que está premiada con 100 euros al décimo y se reparten 1.794 premios por serie.

¿Cómo se cobra el reintegro?

El reintegro, al ser un premio menor, puede cobrarse en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado desde la misma tarde del sorteo. Si el décimo se adquirió a través de una plataforma oficial online, el importe se abonará directamente en la cuenta de juego del usuario.

Novedades de la Lotería de Navidad 2025

Este año, la Lotería de Navidad 2025 cuenta con 198 series. Con esta ampliación, hay más oportunidades de obtener premios, incluidos los reintegros.

En cifras generales, los jugadores han desembolsado un total de 3.860 millones de euros en décimos este año. De esta cantidad, 2.772 millones de euros serán repartidos en premios.

El sorteo ha dado comienzo a las 9:00 horas y se puede seguir en directo a través de la web Antena 3. Además, desde el inicio del sorteo, puedes comprobar tu décimo mediante nuestra herramienta.

