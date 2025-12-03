Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones

ONCE

ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy miércoles 3 de diciembre de 2025

Comprueba los resultados de los sorteos de la ONCE del Cupón Diario y Super Once de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025.

Cup&oacute;n Diario y Super Once

Cupón Diario y Super OnceAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer los resultados de los sorteos de la ONCE del Cupón Diario y Super Once de hoy miércoles 3 de diciembre de 2025. Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025 es el X. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie X del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado en el Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo del Cupón diario de la ONCE es el más longevo de la organización. Se celebra semanalmente de lunes a jueves. Si aciertas los cinco números y la serie en el Cupón Diario, ganarás un premio de 500.000 euros. Si aciertas las 5 cifras del Cupón Diario ganarás 35.000 euros y si aciertas la serie tendrás un premio de 500.000 euros. El premio del sorteo del Cupón Diario, es de 500.000 euros, si también se acierta la serie.

El sorteo ordinario del cupón de la ONCE se celebra desde 1938, fecha en la que se llamaba Cupón Pro-ciegos. Al principio, jugar en el sorteo del cupón diario costaba 10 céntimos por boleto y 3 cifras en juego más una sola serie de 5 números.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025 es X.

La participación en el sorteo Super Once la ONCE se registra al seleccionar, sin importar el orden de los números, desde 5 hasta 11 distintos elegidos entre 80. Los premios varian en función de los números y la cantidad de la apuesta por boleto, para salir en una combinación de 20 números. El premio máximo del Super Once de la ONCE es un millón de euros al jugar una apuesta de 1 € con 11 números. El premio final del sorteo Super Once se reparte hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. El cupón que está en juego en el Super Once tiene que registrarse con un mínimo de 5 combinaciones distintas y un máximo de 11.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del miércoles 3 de diciembre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Cupón Diario y Super Once

ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy miércoles 3 de diciembre de 2025

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 3 de diciembre de 2025

Cómo comprar décimos de la Lotería de Navidad 2025 online de forma segura

Cómo comprar décimos de la Lotería de Navidad 2025 online de forma segura

Administración de Lotería Doña Manolita
Loterías

Dónde han caído el bote de 17 millones de Euromillones, y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy, martes 2 de diciembre de 2025

Euromillones en directo
Euromillones

Euromillones: Resultado de hoy martes 2 de diciembre de 2025

Sorteos ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super ONCE hoy
ONCE

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy martes 2 de diciembre de 2025 en directo

Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE de hoy, martes 2 de diciembre de 2025 y comprueba el resultado del Cupón Diario y Super Once.

La Bonoloto de hoy
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 2 de diciembre de 2025

El número ganador de la Bonoloto de hoy, martes 2 de diciembre de 2025 es el 02 04 06 16 29 47 siendo el número complementario el 14 y el reintegro el 7, con un bote de 700.000 euros.

Buscador de décimos de la Lotería de Navidad 2025

Así funciona el buscador de décimos de la Lotería de Navidad 2025: encuentra tu número

Administración de Lotería

Dónde han caído los premios de la Bonoloto, Primitiva, Eurodreams y ONCE de hoy, lunes 1 de diciembre

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy lunes 1 de diciembre de 2025

Publicidad