Estos son los mejores anuncios de la Lotería de Navidad

En tan solo unas horas se dará a conocer el nuevo anuncio del Sorteo Extraordinario de Navidad, una tradición que gusta lo mismo o incluso más que el propio sorteo. Este miércoles 12 de noviembre vuelve la emoción, las lagrimas y la sonrisa que este tipo de anuncios nos suelen sacar; dando así inicio a la campaña publicitaria de la Lotería, que durará hasta el próximo 22 de diciembre cuando se de a conocer a los agraciados del premio.

Los décimos llevan desde el verano en venta y todos los españoles se prepearán para escuchar a los niños de San Idelfonso cantar su número. El primer premio, conocido como el 'Gordo' de Navidad, está dotado con 4.000.000 de euros a la serie, es decir, 400.000 euros al décimo. El segundo premio es de 1.250.000 euros a la serie (125.000 euros al décimo) y el tercero, es de 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo).

Por el momento, se han puesto a la venta 198 millones de décimos que repartirán 2.772 millones de euros en premios. Se consolida un año más la tradición, ya que son pocos los que aún no han comprado lotería y cada vez es más común que las conversaciones familiares tornen a decidir como repartir cada décimo. Además, se espera que como todos los años el emotivo anuncio dispare las ventas, tal y como pasó con las siguientes campañas.

Anuncio Lotería Navidad 2024

El spot del año pasado, estaba marcado por el lema 'Compartirlo es extraordinario' y su protagonista fue el actor Amadeo Marín. Este le puso cara a Julián, un hombre de 60 años que vive en la España vaciada y que al comprar un décimo para el Gordo, se da cuenta que no tiene a nadie con quien compartir la Lotería de Navidad. Así, ante la mítica pregunta de los medios sobre con quién va a compartir su décimo, contesta: "No lo sé, no tengo con quien, la verdad". El vídeo se viraliza tanto por televisión como en las redes sociales, donde miles de usuarios comparten el hagstag 'YoTambiénComparto'. Finalmente, durante el día del sorteo, el número de Julián no es el ganador, pero los agraciados se acuerdan de él: "¡Julián, esto también es para ti!", gritan los ganadores, ante la emoción de el hombre al ver que por fin puede compartirlo con alguien.

Anuncio Lotería Navidad 2023

El lema del anuncio del año 2023 fue 'No hay mayor suerte que la de tenernos'. Relataba la historia de una joven con muy poco tiempo durante le periodo navideño, que se olvida de comprar un décimo de Lotería de Navidad, incumpliendo la promesa que le había hecho a su padre. Preocupada, pide un deseo: que todo el mundo desaparezca, algo que sorprendentemente se cumple. Una vez la chica se despierta, observa que todo está vacío y es capaz de comprar el décimo para su padre. Lo que ella no esperaba, es que una vez todo regresó a la normalidad, su padre le dice "¿El décimo? El décimo es para esto, para estar juntos", cerrando así un bonito mensaje sobre la importancia de la familia.

Anuncio Lotería Navidad 2021

El 2021 estuvo protagonizado por la cadena de décimos que celebra el poder de la comunidad y la unión de un pueblo. Un hombre decide dar de forma anónima un boleto a sus vecinos, lo que provoca una oleada de generosidad en la que todos se contagian de la magia de regalar y van cumpliendo su parte de la cadena. Así, los habitantes de un pueblo en el Valle de Baztán, Navarra, se convierten en ganadores del Gordo y lo celebran unidos, porque la ilusión crece cuando es compartida y siempre es mejor poder disfrutarlo con las personas que nos quieren.

Anuncio Lotería de Navidad 2021 | Loterías y Apuestas del Estado

Los míticos de la Lotería de Navidad

Todas las campañas creadas para el Sorteo Extraordinario de Navidad son una completa maravilla, pero esta claro que existen ciertos anuncios que calan más que otros en la sociedad. Como el spot presentado para el 2016, que presenta la historia de Carmina, una mujer mayor que se confunde al ver una imagen de archivo en la televisión y cree que es la ganadora del Gordo. Toda su familia, con la intención de que no pierda la ilusión, le sigue el juego y poco a poco se va uniendo el resto del puebla a esta gran mentira para no robarle la felicidad. Su hijo finalmente decide contarle la verdad, pero, cuando se acerca, Carmina le regala el décimo que cree premiado y como cree que este va a rechazarlo le dice que no la interrumpa con un frase que aún sigue en nuestros corazones: "A una madre hay que hacerle caso siempre".

Anuncio de Lotería de Navidad 2016 | laSexta.com

También sucede con el anuncio del 2014, el que podría ser el spot más recordado. En este, el Gordo cae en el Bar Antonio y el protagonista, superado por las dificultades económicas, no pudo comprar su décimo ese año. Incitado por su mujer y con una gran tristeza, decide bajar al bar para felicitar a los afortunados. Al pedir la cuenta, pregunta muy extrañado: "¿Veintiún euros por un café?". El camarero le aclara: un euro por el café y veinte por el décimo que habían guardado para él. En ese momento, el hombre siente que el dinero no es lo importante de ese gesto, sino el amor por parte de su barrio. Este anuncio es uno de los más virales de toda la Lotería de Navidad y enseña que, cuando se comparte, nadie se queda atrás. Años más tarde, el equipo de Antena3 Noticias volvió al bar donde todo empezó.

Como mención especial y en homenaje al actor a Clive Arrindel, que falleció, se debe recordar las inolvidables campañas del "calvo de navidad". Arrindel, se convirtió en un icono de la Lotería desde 1998, siendo un rostro de la época y este fue el primer anuncio que protagonizó, aunque continuo como imagen de las campañas hasta el año 2005.

En esa época tan especial, como son las navidades y el sorteo del Gordo, siempre se cuentan historias que merece la pena recordar, ya que son la realidad de muchos españoles. Por ello, se espera con ganas el anuncio de este 2025, en el que seguramente volverán a derramarse algunas lagrimitas y se recordarán los valores que importan: la familia, la unión y la solidaridad.

