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Dónde han caído los premios de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de este miércoles 3 de junio de 2026

Este miércoles 3 de junio 2026 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

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Comprueba aquí dónde han sido validados los sorteos celebrados este miércoles 3 de junio de 2026.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, miércoles 03 de junio de 2026 ha sido para el número 15 18 23 30 34 42, siendo el número complementario el 08 y el reintegro el 5. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 600.000euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.500.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CINCO boletos acertantes.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 03 de junio de 2026 es el 70674 . El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 39 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado en el Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 03 de junio de 2026 es 04 06 08 11 15 16 26 39 42 47 52 53 54 57 58 62 65 74 78 83.

En el sorteo del Super 11, celebrado el miércoles 3 de junio, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El jueves, 4 de mayo de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

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