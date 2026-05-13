Dónde han caído los premios de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de este miércoles 13 de mayo de 2026

Comprueba aquí dónde han sido validados los sorteos celebrados este miércoles 13 de mayo de 2026.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, miércoles 13 de mayo de 2026, ha sido para el número 02 09 18 23 44 46, siendo el número complementario el 15 y el reintegro el 9.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.100.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 208 de BARCELONA, situada en Paseo Valldaura,150; en la nº 3 de MONTILLA (Córdoba), situada en Corredera, 29; y en la nº 3 de VECINDARIO – SANTA LUCÍA DE TIRAJANA (Las Palmas), situada en Bentejuí, 2 (esquina 1º de Mayo).

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 13 de mayo de 2026 es el 12343 . El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 05 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 13 de mayo de 2026 es 03 05 08 11 17 24 26 31 33 42 49 54 59 62 63 64 72 73 76 77.

En el sorteo del Super 11, celebrado el miércoles 13 de mayo, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El jueves, 14 de mayo de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.