Dónde han caído los botes de 8,5 millones de euros del Gordo de La Primitiva, los 2,2 millones de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy domingo 7 de junio de 2026

Este domingo 7 de junio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, el Gordo de la Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 7 de junio de 2026 agraciado con bote de 2,2 millones euros, ha sido para el número 02, 32, 37, 40, 43 y 49, siendo el número complementario el 4 y el reintegro el 3

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 3.200.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 516 de MADRID, situada en Escoriaza, 2.

Gordo de la Primitiva

El ganador del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 7 de junio de 2026 ha sido para el número 04, 11, 32, 40 y 54 y la clave 7. El sorteo del Gordo de la Primitiva tiene un bote de 8.500.000 euros.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 8.900.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5+0), el importe destinado a premios de dicha, Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior (4+1).

ONCE

El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy domingo 7 de junio de 2026 ha sido el 46420 de la serie 005.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 01444 Serie: 038

Número: 19101 Serie: 023

Número: 41642 Serie: 026

Número: 45858 Serie: 023

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 7 de junio de 2026 es 16, 17, 18, 25, 29, 33, 43, 44, 51, 52, 55, 60, 62, 63, 64, 66, 72, 76, 82 y 83.

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