Dónde han caído el bote de 9 millones de la Primitiva, el de la Bonoloto y los premios del Eurodreams y la ONCE de hoy lunes 1 de junio de 2026

Este lunes 1 de junio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Eurodreams, Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, lunes 01 de junio de 2026. El número premiado en la Bonoloto es el 06 10 23 30 46 48, siendo el número complementario el 29 y el reintegro el 5. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 600.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 40.005 de AINSA (Huesca), en la Administración de Loterías Nº 1 de LOS CORRALES DE BUELMA (Cantabria) y en la Nº 2 de ARROYO DE LA ENCOMIENDA (Valladolid).

La Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, lunes 01 de junio de 2026 ha sido para el número 01 04 11 12 23 39, siendo el número complementario el 27 y el reintegro el 9. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 4.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 8 346 426 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 9.000.000,00 de euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen SEIS boletos acertantes.

Eurodreams

El resultado del Eurodreams de hoy, domingo 31 de mayo de 2026 ha agraciado al número 04 15 23 31 34 39 y el dream 3. El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y el dream (sueño) ganará 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 01 de junio de 2026 es el 78747 El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 26 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 01 de junio de 2026 es 04 07 08 11 16 17 23 24 27 37 38 42 43 45 46 65 66 69 73 75.

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