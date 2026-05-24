Dónde han caído el bote de 7'6 millones de euros del Gordo de la Primitiva y los premios de la Bonoloto y de la ONCE de hoy domingo 24 de mayo de 2026

Este domingo 24 de mayo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Gordo de la Primitiva y la ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, domingo 24 de mayo de 2026 ha agraciado al número 02, 07, 15, 30, 35 y 45, siendo el número complementario el 25 y el reintegro el 6.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 11 de AVILÉS (Asturias) situada en C.C. 'El Atrio', La Cámara, 37 L-B29-B y en el Despacho Receptor nº 57.065 de OVIEDO (Asturias), situado en Argañosa, 20.

Bonoloto

El sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 24 de mayo de 2026 agraciado con bote de 8.000.000 euros, ha sido para el número 04, 17, 38, 41, 52 y la clave 8.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar

8.000.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5+0) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 2 de VILLENA (Alicante), situada en Cervantes, 32.

ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy, domingo 24 de mayo de 2026 ha agraciado al número 62964 de la serie 007.

Número: 11286 Serie: 045

Número: 14624 Serie:011

Número: 52660 Serie: 019

Número: 94431 Serie: 024

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 24 de mayo de 2026 es 02, 05, 07, 09, 20, 28, 31, 36, 37, 43, 47, 51, 52, 53, 57, 65, 70, 73, 75, 76.

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