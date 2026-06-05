Dónde han caído el bote de 174 millones de euros del Euromillones,el de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 5 de junio de 2026

Este viernes 5 de junio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, viernes 05 de junio de 2026. El número premiado en la Bonoloto es el 04 12 17 25 27 32, siendo el número complementario el 28 y el reintegro el 9. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 600.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.400.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 2 de MOTA DEL CUERVO (Cuenca), en el Despacho Receptor Nº 98.005 de MEJORADA DEL CAMPO (Madrid) y en el Nº 99.415 de SEVILLA LA NUEVA (Madrid).

Euromillones

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 05 de junio de 2026 es el 05 06 16 17 49 y las estrellas los números 2 y 12. El bote del sorteo de Euromillones de hoy es de 105.000.000 euros. El código premiado en el sorteo del Millón es el CSK88635.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 174 Millones de euros. El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 33 de BADALONA (Barcelona), situada en Coll i Pujol, 158.

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy , viernes 05 de junio de 2026 ha agraciado al número 55436 de la serie 2. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 05 de junio de 2026 es 11 20 24 25 26 30 34 39 41 45 47 48 52 62 64 67 74 80 81 84.

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 5 de junio, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 6 de junio de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Eurojackpot

Ya conocemos el resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 05 de junio de 2026. El número ganador del Eurojackpot de la ONCE es el 21 23 44 47 50 y los soles el 1 y 7.

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 5 de junio, no han aparecido acertantes de primera categoría.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

Para el martes, 9 de junio de 2026, el bote del Eurojackpot es de: 120.000.000 €.

En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.

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