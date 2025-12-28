Dónde han caído el bote de 13 millones del Gordo, el de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy domingo 28 de diciembre

Este domingo 28 de diciembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto y el Gordo de la Primitiva. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 28 de diciembre de 2025 ha agraciado al número 02, 06, 09, 17, 43 y 47 siendo el número complementario el 30 y el reintegro el 2.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 43.365 de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Las Palmas), situado en Pío XII, 70; en el nº 78.235 de TALAVERA DE LA REINA Toledo), situado en Avenida de Pío XII, 98.

El Gordo

Los números premiados en el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 28 de diciembre de 2025 han sido los siguientes:11, 19, 20, 36 y 38 . Su número clave ha sido el 0.

La recaudación del sorteo ascendió a 3.902.935,50.-euros

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 13.500.000,00 de euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5+0), el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior (4+1).

Sueldazo de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 28 de diciembre de 2025 ha sido el 30445 de la serie 009.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 21884 Serie: 011

Número: 38286 Serie: 052

Número: 78335 Serie: 026

Número: 84668 Serie: 016

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 28 de diciembre de 2025 es 09, 10, 17, 20, 24, 27, 36, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 64, 67, 70, 76, 84.

