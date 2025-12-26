Dónde han caído el bote de 53 millones de euros del Euromillones, el de 2,2 millones de euros de la Bonoloto, y los premios del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 26 de diciembre

Este viernes 26 de diciembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, viernes 26 de diciembre de 2025 ha sido para el número 02 08 37 39 42 46, siendo el número complementario el 14 y el reintegro el 8.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 900.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 21.060 de CÁDIZ, situado en Avenida del Perú, 12 y en el Nº 69.600 de LOS CORRALES DE BUELNA (Cantabria), situado en Avenida de Cantabria, 23.

Euromillones

El ganador de Euromillones de hoy, viernes 26 de diciembre de 2025 ha sido para el número 12 22 32 36 48, y las estrellas las formadas por los números 03 y 04.. El código premiado en el sorteo de El Millón de Euromillones es el WPX39992.

En el sorteo de EuroMillones de hoy existe UN único boleto acertante de Primera Categoría (5 + 2) que ha sido validado en ESPAÑA, en el Despacho Receptor Nº 66.455 de ARRASATE/MONDRAGÓN (Gipuzkoa), situado en C.C. Eroski, Bº Musakola, L-6. En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1) que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 4 de LEÓN, situada Santa Clara, 2.

En el próximo sorteo de EuroMillones se pondrá en juego un FONDO GARANTIZADO de 17 Millones de euros para los acertantes de Primera Categoría (5 + 2). El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 35 de MÁLAGA, situada en Duque de Rivas, 2

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy, viernes 26 de diciembre de 2025 ha agraciado al número 61313 de la serie 023. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 12 de diciembre de 2025 es 06 11 12 13 17 21 25 26 29 39 42 43 44 46 52 60 68 80 81 83.

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 26 de diciembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 27 de diciembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo

Eurojackpot

El resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 26 de diciembre de 2025 ha agraciado al número 15 21 26 29 42, siendo los soles los números 04 y 12..

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 26 de diciembre, no han aparecido acertantes de primera categoría.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

Para el martes, 30 de diciembre de 2025, el bote del Eurojackpot es de: 59.000.000 €.

En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.