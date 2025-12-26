Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Loterías

Dónde han caído el bote de 53 millones de euros del Euromillones, el de 2,2 millones de euros de la Bonoloto, y los premios del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 26 de diciembre

Consulta los números premiados en los sorteos de este viernes 26 de diciembre y dónde han sido validados.

Loter&iacute;as y Apuestas del Estado

Loterías y Apuestas del EstadoAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Este viernes 26 de diciembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, viernes 26 de diciembre de 2025 ha sido para el número 02 08 37 39 42 46, siendo el número complementario el 14 y el reintegro el 8.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 900.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 21.060 de CÁDIZ, situado en Avenida del Perú, 12 y en el Nº 69.600 de LOS CORRALES DE BUELNA (Cantabria), situado en Avenida de Cantabria, 23.

Euromillones

El ganador de Euromillones de hoy, viernes 26 de diciembre de 2025 ha sido para el número 12 22 32 36 48, y las estrellas las formadas por los números 03 y 04.. El código premiado en el sorteo de El Millón de Euromillones es el WPX39992.

En el sorteo de EuroMillones de hoy existe UN único boleto acertante de Primera Categoría (5 + 2) que ha sido validado en ESPAÑA, en el Despacho Receptor Nº 66.455 de ARRASATE/MONDRAGÓN (Gipuzkoa), situado en C.C. Eroski, Bº Musakola, L-6. En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1) que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 4 de LEÓN, situada Santa Clara, 2.

En el próximo sorteo de EuroMillones se pondrá en juego un FONDO GARANTIZADO de 17 Millones de euros para los acertantes de Primera Categoría (5 + 2). El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 35 de MÁLAGA, situada en Duque de Rivas, 2

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy, viernes 26 de diciembre de 2025 ha agraciado al número 61313 de la serie 023. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 12 de diciembre de 2025 es 06 11 12 13 17 21 25 26 29 39 42 43 44 46 52 60 68 80 81 83.

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 26 de diciembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 27 de diciembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo

Eurojackpot

El resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 26 de diciembre de 2025 ha agraciado al número 15 21 26 29 42, siendo los soles los números 04 y 12..

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 26 de diciembre, no han aparecido acertantes de primera categoría.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

Para el martes, 30 de diciembre de 2025, el bote del Eurojackpot es de: 59.000.000 €.

En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de 53 millones de euros del Euromillones, el de 2,2 millones de euros de la Bonoloto, y los premios del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 26 de diciembre

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo

Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy viernes 26 de diciembre de 2025

Euromillones

Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 26 de diciembre de 2025

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Cuponazo de la Once
ONCE

Resultado ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once hoy viernes 26 de diciembre de 2025

La Bonoloto de hoy
Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 26 de diciembre de 2025

La niña que cantó el gordo de la Lotería de Navidad 2025
Lotería Navidad

Polémica con la comisión de fiestas de Villamanín al vender más papeletas del gordo de Navidad de las compradas

50 papeletas vendidas en participaciones de 5 euros no están respaldadas por los diez décimos correspondientes.

Qué número comprar en el sorteo de la Lotería del Niño 2026
Lotería del Niño

Qué número comprar en el sorteo de la Lotería del Niño 2026

Es una de las elecciones más difíciles al llegar a una administración, conoce las claves.

Administración de Loterías y Apuestas del Estado

Dónde ha caído el bote de 65 millones de euros de la Primitiva y los premios de la ONCE, Bonoloto, Eurodreams y La Primitiva de hoy jueves 25 de diciembre de 2025

EuroDreams

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy jueves 25 de diciembre de 2025

La Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del jueves 25 de diciembre de 2025

Publicidad