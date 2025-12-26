Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería del Niño

Qué número comprar en el sorteo de la Lotería del Niño 2026

Es una de las elecciones más difíciles al llegar a una administración, conoce las claves.

Qu&eacute; n&uacute;mero comprar en el sorteo de la Loter&iacute;a del Ni&ntilde;o 2026

Qué número comprar en el sorteo de la Lotería del Niño 2026Antena 3 Noticias

Publicidad

Mara Fernández
Publicado:

Buscador de administraciones de la Lotería de El Niño

6 ENE

Con el sorteo del Niño a la vuelta de la esquina, miles de personas en toda España se hacen la misma pregunta: qué número comprar en el sorteo de la Lotería del Niño 2026. Tras el tradicional Sorteo anual de Navidad, el Niño se convierte en la segunda gran cita del calendario lotero, repartiendo millones de euros y devolviendo las esperanzas de empezar el año con buen pie.

Aunque no existen fórmulas mágicas para acertar, sí hay tendencias, supersticiones y criterios habituales que influyen en la elección de los números más demandados.

Los números más buscados

Cada año, las administraciones de lotería detectan patrones en la elección de números. Las fechas personales señaladas como cumpleaños, aniversarios o acontecimientos históricos recientes, suelen agotarse rápidamente. También los números bajos y los terminados en 5 o 7 destacan entre los preferidos por los jugadores.

A nivel estadístico, algunas terminaciones se repiten con mayor frecuencia en los premios principales del Niño, aunque Loterías y Apuestas del Estado recuerda que todos los números tienen exactamente las mismas probabilidades de salir. Aun así, estas estadísticas alimentan la confianza de quienes buscan un pequeño respaldo “racional” a su elección.

Los números que más se han repetido en el Sorteo han sido el número 0, el número 7 y el número 4, seguidos del 9, el 5, el 6, y el 2.

Consejos para elegir tu número del Niño 2026

Más allá de los datos, se recomienda elegir un número con el que el jugador se sienta identificado. Compartir décimos con familiares o amigos, optar por un número vinculado a un recuerdo personal o, simplemente, dejar la elección al azar son opciones igualmente válidas.

Además, conviene recordar que el Sorteo del Niño reparte muchos premios menores, por lo que no todo se reduce al primer premio. La clave está en participar con moderación y disfrutar de la ilusión que acompaña a uno de los sorteos más populares del año.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Qué número comprar en el sorteo de la Lotería del Niño 2026

Qué número comprar en el sorteo de la Lotería del Niño 2026

Administración de Loterías y Apuestas del Estado

Dónde ha caído el bote de 65 millones de euros de la Primitiva y los premios de la ONCE, Bonoloto, Eurodreams y La Primitiva de hoy 25 de diciembre de 2025

EuroDreams

Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy jueves 25 de diciembre de 2025

La Lotería Primitiva
Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del jueves 25 de diciembre de 2025

Lotería Nacional de España
Lotería Nacional

Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy jueves 25 de diciembre de 2025

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024
ONCE

ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 25 de diciembre de 2025

Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE de hoy, jueves 25 de diciembre de 2025 y comprueba el resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once.

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto
Bonoloto

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 25 de diciembre de 2025

La Bonoloto de hoy, jueves 25 de diciembre de 2025, ha agraciado al número 06, 09, 11, 25, 31 y 38, siendo el número complementario el 48 y el reintegro el 1.

Imagen de archivo de una administración de loterías

Dónde ha caído el bote de 4,8 millones de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de este miércoles 24 de diciembre de 2025

Lotería del Niño 2026: Cuáles son los números más afortunados según la estadística

Lotería del Niño 2026: Cuáles son los números más afortunados según la estadística

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy miércoles 24 de diciembre de 2025

Publicidad