Lotería del Niño
Qué número comprar en el sorteo de la Lotería del Niño 2026
Es una de las elecciones más difíciles al llegar a una administración, conoce las claves.
Con el sorteo del Niño a la vuelta de la esquina, miles de personas en toda España se hacen la misma pregunta: qué número comprar en el sorteo de la Lotería del Niño 2026. Tras el tradicional Sorteo anual de Navidad, el Niño se convierte en la segunda gran cita del calendario lotero, repartiendo millones de euros y devolviendo las esperanzas de empezar el año con buen pie.
Aunque no existen fórmulas mágicas para acertar, sí hay tendencias, supersticiones y criterios habituales que influyen en la elección de los números más demandados.
Los números más buscados
Cada año, las administraciones de lotería detectan patrones en la elección de números. Las fechas personales señaladas como cumpleaños, aniversarios o acontecimientos históricos recientes, suelen agotarse rápidamente. También los números bajos y los terminados en 5 o 7 destacan entre los preferidos por los jugadores.
A nivel estadístico, algunas terminaciones se repiten con mayor frecuencia en los premios principales del Niño, aunque Loterías y Apuestas del Estado recuerda que todos los números tienen exactamente las mismas probabilidades de salir. Aun así, estas estadísticas alimentan la confianza de quienes buscan un pequeño respaldo “racional” a su elección.
Los números que más se han repetido en el Sorteo han sido el número 0, el número 7 y el número 4, seguidos del 9, el 5, el 6, y el 2.
Consejos para elegir tu número del Niño 2026
Más allá de los datos, se recomienda elegir un número con el que el jugador se sienta identificado. Compartir décimos con familiares o amigos, optar por un número vinculado a un recuerdo personal o, simplemente, dejar la elección al azar son opciones igualmente válidas.
Además, conviene recordar que el Sorteo del Niño reparte muchos premios menores, por lo que no todo se reduce al primer premio. La clave está en participar con moderación y disfrutar de la ilusión que acompaña a uno de los sorteos más populares del año.
