Estos han sido los números premiados en la historia del sorteo de la Lotería del Niño

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño reparte hasta 770 millones de euros en un total de 13 premios que caen en todos los rincones de España. Si bien es cierto que los premios son menos cuantiosos que en Navidad, se reparten más premios y la posibilidad de que toque es mayor. Teniendo 'El Gordo' un valor de dos millones de euros la serie, es decir, 200.000 euros el décimo.

El sorteo tendrá lugar el próximo 6 de enero de 2026 a las 12:00 horas en el Salón de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid. El número premiado puede ser cualquiera, debido a la propia naturaleza del sorteo, siendo el número más bajo el 01357 y el 96722 el más alto en ser premiados.

El 0, el número afortunado

A lo largo de todos los sorteos del Niño desde que se comenzó a realizar, se ha demostrado que algunas terminaciones son más afortunadas que otras. El 0 es el dígito que más veces ha aparecido en las terminaciones, concretamente aquellas que acaban en 20 son las combinaciones que más suerte tienen, ya que han aparecido en los premios mayores, seguida del 75 que ha tocado en cuatro ocasiones.

Además, las terminaciones en números pares han demostrado tener más 'suerte' en este sorteo, siendo premiadas un total de 60 veces frente a las impares, que lo han sido en 50 ocasiones. Por el momento, tras más de 80 sorteos, nunca ha coincidido el número ganador de la Lotería del Niño, al contrario de lo que sucede con los premiados del a Lotería de Navidad. En este caso, por ejemplo, sí que ha habido coincidencias.

Números de la suerte

De las muchas combinaciones que existen, hay algunos números por los que los jugadores tienen preferencia. Debido a que en el pasado los números acabados en 320 han sido premiados, estos décimos suelen ser de los más codiciados para aquellos que apuestan por la estadística a la hora de escoger su número.

En lo que respecta a las terminaciones de tres cifras, la que ha coincidido más veces con el primer premio de la Lotería del Niño es 897, que ha sido premiada en tres ocasiones en total; mientras que han salido dos veces las terminaciones 122, 320, 434, 588, 657, 920 y 984.

Finalmente, en cuanto a las terminaciones de cuatro cifras, nunca se ha dado el caso de que se haya repetido la misma en distintos sorteos de la Lotería del Niño. Sin embargo, sí es destacable que las terminaciones de cuatro cifras que empiezan por cero salen muy poco, mientras que las que suelen aparecer más frecuentemente son las empezadas por 3, 8, 2 y 7.

Histórico de Premios

Al comprobar el histórico de números premiados en la Lotería del Niño, la horquilla entre los premiados es muy amplia. Así, el número más bajo en ser premiado en este sorteo fue en 1965, con el número 01.357, mientras que el número más elevado fue el del sorteo de 1990, con el número 96.722.

La diferencia es notable con respecto al a Lotería de Navidad y es que desde hace más de 30 años, para el Sorteo de la Lotería del Niño hay 100.000 números distintos a elegir, mientras que en la Lotería de Navidad no se alcanzó esta cifra hasta el año 2011. En los últimos sorteos, los números ganadores de 'El Gordo' han sido: 79.908 (2025); 94.974 (2024); 89.603 (2023); 41.665 (2022); 19.570 (2021) y 57.342 (2020).

