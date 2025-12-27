El Gordo de la Lotería termina en conflicto en un pueblo de León, por un error en las participaciones

La fortuna del Gordo de la Lotería de Navidad llegó este año a Villamanín (León) con el número 79.432, del que se distribuyeron varias series a través de la Comisión de Fiestas del municipio. Sin embargo, lo que comenzó como una celebración histórica se ha convertido en un problema de grandes dimensiones al detectarse que se vendieron más participaciones de las que estaban respaldadas por décimos oficiales.

En concreto, unas 50 papeletas de 5 euros carecen de los diez décimos necesarios, lo que supone un desfase cercano a los cuatro millones de euros sobre los aproximadamente 35 millones que correspondían al total del premio repartido. Esta situación ha puesto en riesgo el cobro y ha generado preocupación entre los vecinos agraciados.

La decisión de la Comisión de Fiestas

Tras más de tres horas de una reunión vecinal marcada por la tensión, a la que asistieron más de 300 personas y que estuvo vigilada por la Guardia Civil, se logró alcanzar un principio de acuerdo este viernes. La Comisión de Fiestas reconoció el fallo cometido y, para evitar acciones judiciales, aceptó renunciar íntegramente a los dos millones de euros que le correspondían por el premio. El resto del dinero necesario para cubrir el desfase saldrá de una pequeña aportación proporcional de los propios vecinos premiados.

El acuerdo, no obstante, deberá ser supervisado por un juez y sigue existiendo la posibilidad de que algún afectado decida denunciar de forma individual, lo que podría invalidar la solución pactada.

Según fuentes de la Comisión, el origen del problema estuvo en la impresión de un número superior de participaciones respecto a los décimos comprados en una administración de loterías de La Pola de Gordón. Cada papeleta tenía un valor de cinco euros: cuatro destinados al premio del comprador (80.000 euros) y uno como donativo para las fiestas locales (20.000 euros), siendo la propia Comisión la única autorizada para realizar el pago.

Tras consultar con asesores legales, se propuso descontar alrededor de 5.000 euros de cada premio individual para que todos los poseedores de participaciones puedan cobrar. Aun así, algunos vecinos ya han manifestado su intención de acudir a los tribunales y responsabilizar a los cerca de diez miembros, en su mayoría jóvenes, que integran la Comisión de Fiestas.

La Comisión pide disculpas

La Comisión ha emitido un comunicado oficial ante la negativa de dar declaraciones ante los medios de comunicación por la tensión acumulada, en el que reconocen las graves consecuencias de haber realizado mal el conteo de las papeletas y piden perdón: "Pedimos disculpas a todos los afectados, pero queremos dejar claro que jamás ha existido ningún tipo de fraude o trampa. Solo podemos decir que los voluntarios, hemos pedido ayuda al pueblo en esta reunión, y estamos emocionados por la respuesta. La mayoría de los asistentes nos han entendido e incluso mostrado su apoyo", han añadido.

En dicha reunión se constató que solo dos vecinos se opusieron al pacto, frente a una mayoría que optó por una solución colectiva para perder lo menos posible del premio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.