Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

ONCE

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy domingo 28 de diciembre de 2025 en directo

Comprueba los resultados de los sorteos de la ONCE del Sueldazo y Super Once de hoy, domingo 28 de diciembre de 2025.

Resultados ONCE hoy: Comprobar n&uacute;mero del sorteo del Super Once y Sueldazo de la Once

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Sueldazo de la OnceAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás comprobar el número del Sueldazo y Super Once de hoy, domingo 28 de diciembre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado de los sorteos de la ONCE y descubrir si tu número ha sido premiado.

Sueldazo de la ONCE

El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy domingo 28 de diciembre de 2025 ha sido el X de la serie X. Los afortunados acertantes se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros. Los números del X que no coincidan con la serie tendrán un premio de 20.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

El premio final del sorteo del Sueldazo es de 5.000 euros al mes con 300.000 euros al contado. Si juegas 2 euros, puedes optar al sueldazo de 2.000 euros durante 10 años de los 4 segundos premios que se reparten. El sorteo permite ganar premios de 1ª categoría y de 2ª con opción a reclamarlos en un plazo de 30 días naturales. La ONCE puede acumular 240.000 euros en los siguientes sorteos si hay algún premio de 2º categoría que no se haya vendido. Para poder ganar el bote final del Sueldazo, el sorteo escoge 5 cifras de 100.000 números distintos y un número de serie, del 1 al 55.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 28 de diciembre de 2025 es X.

Puedes elegir desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene hasta 80 números, sin importar el orden. La cantidad a repartir entre los ganadores puede variar entre los números que se acierten y la cantidad abonada por apuesta en una combinación ganadora de 20 números. El premio máximo del Super Once de la ONCE es un millón de euros al jugar una apuesta de 1 € con 11 números. Cada día, el Super Once celebra tres sorteos diarios: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Puedes hacer tu apuesta en el sorteo en 7 combinaciones distintas: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números al día y sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del domingo 28 de diciembre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||nuestro canal de WhatsApp]] y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

"

Publicidad

Loterías

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Sueldazo de la Once

ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once, resultado de hoy domingo 28 de diciembre de 2025 en directo

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo en directo

Resultado Gordo Primitiva: Comprobar número hoy domingo 28 de diciembre de 2025

Bonoloto: Comprobar resultado del sorteo de hoy

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del domingo 28 de diciembre de 2025

Estos han sido los números premiados en la historia del sorteo de la Lotería del Niño
Lotería del Niño

Estos han sido los números premiados en la historia del sorteo de la Lotería del Niño

Administración de Lotería
Loterías

Dónde han caído el bote de 69 millones de la Primitiva, el de 900.000 de la Bonoloto, y los premios de la ONCE de hoy sábado 27 de diciembre

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy en directo
Lotería Primitiva de España

Comprobar Primitiva hoy: Resultado del sorteo del sábado 27 de diciembre de 2025

El ganador del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 27 de diciembre de 2025 es el 08, 12, 16, 17, 40 y 46, siendo el número complementario el 3 y el reintegro el 5. El ganador de La Primitiva se lleva un premio de 69.000.000 euros.

Sorteos ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once
ONCE

ONCE: Resultado del Sueldazo y Super Once hoy sábado 27 de diciembre de 2025

Comprueba tu número del sorteo del Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 27 de diciembre de 2025 y consulta el resultado de los sorteos de la ONCE

Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy sábado 27 de diciembre de 2025

Villamanín (León)

El Gordo de la Lotería termina en conflicto en un pueblo de León, por un error en las participaciones

Comprar Lotería del Niño online

Cómo comprar tu décimo de la Lotería del Niño 2026 online

Publicidad