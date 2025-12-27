Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy sábado 27 de diciembre de 2025

Comprueba el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 27 de diciembre de 2025 con el que podrás ganar un bote de 69.000.000 euros.

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy en directoAntena 3 Noticias

Publicado:

A la espera de conocer el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 27 de diciembre de 2025. El bote de La Primitiva es de 69.000.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva de hoy.

El sorteo de La Primitiva es administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas. Es necesario apostar a una cifra de seis dígitos para poder jugar y optar a uno de los premios que se ofrecen. El sorteo de La Primitiva permite hacer hasta 8 combinaciones o jugar una combinación con más números seleccionados.

Los números para realizar tu apuesta van del 1 al 49. También se extrae una bola extra como número complementario y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro.

El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy sábado 27 de diciembre de 2025

