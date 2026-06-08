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Dónde han caído el bote de 11,8 millones de la Primitiva, el de la Bonoloto y los premios del Eurodreams y la ONCE de hoy lunes 8 de junio de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este lunes 8 de junio y dónde han sido validados.

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Este lunes 8 de junio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Eurodreams, Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, lunes 08 de junio de 2026 ha sido para el número 06 11 18 38 39 48, siendo el número complementario el 42 y el reintegro el 0. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 2.200.000euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 3.800.000,00euros. Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 08 de junio de 2026 es el 02 11 13 21 33 48, siendo el número complementario el 46 y el reintegro el 5. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 4.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 02 11 13 21 33 48, premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de , un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 11.800.000,00 euros. De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 18.085 de BURGOS, situado en Pablo Casals, 17. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATROboletos acertantes.

Eurodreams

El sorteo del Eurodreams de hoy, lunes 8 de junio de 2026 agraciado con un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años ha sido para el número 02 04 09 22 28 34 y el dream 4.

En el sorteo de de hoy existe UN boleto acertante de Primera Categoría (6 + 1) que ha sido validado en FRANCIA. El acertante gana un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años. En el sorteo de de hoy existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (6 + 0) que ha sido validado en PORTUGAL. El acertante gana un premio de 2.000 euros al mes durante 5 años.

ONCE

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 08 de junio de 2026 es 02 12 14 18 19 20 33 42 45 49 50 51 53 54 59 68 74 78 81 84.

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 08 de junio de 2026 es el 88915. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 45 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

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