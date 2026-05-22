Dónde han caído el bote de 105 millones de euros del Euromillones,el de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 22 de mayo de 2026

Este viernes 22 de mayo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, viernes 22 de mayo de 2026, ha sido para el número 01, 10, 16, 20, 29 y 47, siendo el número complementario el 19 y el reintegro el 3.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 44.045 de TAMARACEITE-LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Las Palmas), situado en Vía 8014,23 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

Euromillones

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 22 de mayo de 2026, que cuenta con un bote de 105.000.000 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 06, 22, 26, 31 y 37 y las estrellas, formadas por los números 05 y 08. Además, El Millón de Euromillones de hoy ha premiado con 1 millón de euros al código CFM94644.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1) que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de ARDALES (Málaga), situada en Real, 30.

En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Tercera Categoría (5 + 0) que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 40 de MADRID, situada en C.C. La Vaguada, L-0-003, Av. Monforte de Lemos, 36.

Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 115 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº 22.540 de TORREGUADIARO-SAN ROQUE (Cádiz), situado en Carretera N340-Km135, Av. Mar del Sur, 3.

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy, viernes 22 de mayo de 2026 ha agraciado al número 31294 de la serie 078. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 6.000.000 de euros.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 22 de mayo de 2026 es 02 03 09 13 18 19 20 25 27 31 32 35 39 44 55 56 60 71 81 83.

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 22 de mayo, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 23 de mayo de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Eurojackpot

El resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 22 de mayo de 2026 ha agraciado al número 05 34 35 42 y 46, siendo los soles los números 03y 05.

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 22 de mayo, no han aparecido acertantes de primera categoría.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

Para el martes, 26 de mayo de 2026, el bote del Eurojackpot es de: 120.000.000 €.

En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.

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