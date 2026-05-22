Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de ayer jueves 21 de mayo de 2026

Este jueves 21 de mayo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El ganador de La Primitiva de ayer, jueves 21 de mayo de 2026 ha sido para el número 09 12 18 33 37 49, siendo el número complementario el 31 y el reintegro el 3. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 3.700.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 7 680 567 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 3.700.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 115 de BARCELONA; en la nº 1 de RODA DE BERÀ (Tarragona); en la nº 3 de ALCORCÓN (Madrid); y el Despacho Receptor nº 33.325 de CAMALLERA (Girona).

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de ayer, jueves 21 de mayo de 2026, ha sido para el número 03 14 24 28 37 46, siendo el número complementario el 16 y el reintegro el 9.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 3 de MAZARRÓN (Murcia), situada en Larga, 4.

EuroDreams

El ganador del Eurodreams de ayer, jueves 21 de mayo de 2026 ha sido para el número 10 16 25 27 29 37 y el dream 5. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy existe UN boleto acertante de Primera Categoría (6 + 1) que ha sido validado en FRANCIA. El acertante gana un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (6 + 0) que ha sido validado en BÉLGICA. El acertante gana un premio de 2.000 euros al mes durante 5 años.

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional de ayer, jueves 21 de mayo de 2026 agraciado con 300.000 euros a la serie, ha sido para el número 45780. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado con 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 38140. Los reintegros del sorteo del jueves han sido para los números acabados en 0, 3 y 8 .

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de ayer, jueves 21 de mayo de 2026 es el 71198 . El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 22 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 21 de mayo, los número premiados del sorteo 1 son: 07, 19, 22, 24, 28, 33, 36, 37, 40, 47, 52, 55, 60, 61, 63, 72, 74, 76, 77, 81

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El viernes, 22 de mayo de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

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