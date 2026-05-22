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Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy viernes 22 de mayo de 2026

Consulta los números premiados del sorteo del Eurojackpot de hoy, viernes 22 de mayo de 2026 y comprueba el resultado del sorteo de la ONCE.

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Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directoAntena 3 Noticias

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Estamos a la espera de conocer el resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 22 de mayo de 2026. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE de hoy.

La ONCE es la administradora del sorteo del Eurojackpot. Este juego se celebra los viernes, con un bote mínimo de 10 millones de euros. En el sorteo del Eurojackpot los sorteos se acumulan, lo que ofrece la posibilidad de ganar el primer premio de 90 millones de euros. En cada sorteo se destina a premios el 50% de la recaudación.

Las apuestas se dividen en dos categorías: sencilla o múltiple. La apuesta sencilla se juega seleccionando 5 números, del 1 al 50, junto a dos soles, con números desde el 1 hasta el 10. La apuesta múltiple ofrece la posibilidad de jugar desde 5 números distintos hasta 10 más 2, 3, 4 o incluso 5 soles. Si prefieres jugar con una apuesta múltiple, simplemente selecciona una combinación de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números y 2, 3, 4 o 5 soles.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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Imagen de archivo de una administración de Loterías y Apuestas del Estado.
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El número ganador de La Primitiva de hoy, jueves 21 de mayo de 2026 es el 09 12 18 33 37 y 49, siendo el número complementario el 31 y el reintegro el 3, con un bote de 22.000.000 euros.

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