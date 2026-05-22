Euromillones
Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 22 de mayo de 2026
Comprueba el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 22 de mayo de 2026 con el que podrás ganar un bote de 105.000.000 euros.
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En unos minutos podrás conocer el resultado de Euromillones de hoy, viernes 22 de mayo de 2026. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de Euromillones que cuenta con un bote de 105.000.000 euros.
Los premios de Euromillones se pueden obtener al jugar 5 números distintos desde el 1 hasta el 50 acompañados de dos estrellas, desde el número 1 hasta el 11. El sorteo de Euromillones permite ganar los distintos premios acertando 5 números y 1 o ninguna estrella; 4 números y 2, 1 o ninguna estrella; 3 números y 2,1 ó 0 estrella;, 2 números y 2, 1 ó 0 estrellas; y 1 número y las 2 estrellas. El premio que se obtiene al acertar los cinco números que se juegan sumados a una estrella en el sorteo de Euromillones, es el 3,95% del bote final y los ganadores que acierten solo cinco números, se llevarán un 0,92% del mismo bote. Ese mismo día, si no hay ningún acertante, el premio se transfiere al bote final del próximo día.
El sorteo se celebra todos los martes y viernes. Además, cuenta con la participación de nueve países en total: Luxemburgo, Bélgica, España, Suiza, Irlanda, Francia, Portugal, Reino Unido y Austria.
El sorteo de Euromillones tiene como bote máximo 190 millones de euros. Al pasar cuatro sorteos sin ningún acertante, la cantidad del premio acumulada hasta el momento se transfiere a los premiados de la siguiente categoría.
El 50% de la recaudación obtenida en todos los países que participan en el sorteo de Euromillones se destina a premios, que se dividen en 13 categorías en función de los aciertos. El mayor premio del sorteo de Euromillones es para aquel que acierte todos los números y estrellas. El acertante que logre cinco números y una estrella obtendrá el 3,95% del fondo destinado a premios, y un 0.92% aquellos que sólo den con los números. En caso de que no haya acertantes de primera categoría, el importe recaudado pasaría a engrosar el bote de Euromillones para el siguiente sorteo.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
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