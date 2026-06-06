Dónde han caído el bote de 10,1 millones de euros de la Primitiva, los 2,4 millones de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 6 de junio de 2026

Este sábado de junio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El número premiado en la Bonoloto es el 04, 12, 17, 25, 27 y 32, siendo el número complementario el 28 y el reintegro el 9. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 600.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.800.000,00

euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 14 de ALBACETE, situada en Hermanos Jiménez, 24 y en la Nº 14 de SANTANDER, situada en Jerónimo Sainz de la Maza, 1.

La Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, jueves 04 de junio de 2026 ha sido para el número 16, 25, 32, 35, 38 y 40, siendo el número complementario el 18 y el reintegro el 9. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 4.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 1 747 075 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 10.400.000,00 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 15.165 de L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona) y en la Administración Nº 4 de SEGOVIA.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 294 de MADRID y en el Despacho Receptor Nº 43.160 de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 06 de junio de 2026 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número 59326 de la serie 005.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 17119 Serie: 019

Número: 28770 Serie: 034

Número: 57504 Serie: 029

Número: 81384 Serie: 001

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 06 de junio de 2026, es 05, 10, 12, 13, 15, 16, 29, 35, 38, 52, 54, 59, 62, 68, 70, 72, 75, 80, 81 y 83.

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